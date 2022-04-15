台南+21創下紀錄！阿妹演唱會增2人染疫　宜蘭進香團再+7確診

▲台南市長黃偉哲公布15日新增21名確診個案，疫情再創紀錄，台南市衛生局也淪陷，全數員工已全數採檢完成，匡列採檢329人，並擴大疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布15日新增21名確診個案，疫情再創紀錄，包括宜蘭進香團行程相關7名個案、小琉球旅行團衍生4名病例、台南市某日商確診者相關3名、高中學校教職員衍生相關個案1名及阿妹演唱會相關個案2名及4案尚在疫調中。

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衛生局長許以霖指出，台南市新增31002、31003、31005、31006、31007、31008、31009、31336、31337、31338、31339、31340、31669、31670、31671、31672、32020、32022、32023、32024、32025。

分別為案31003、31005、31006、31007、31008、31340、32024等7名為宜蘭進香團行程相關個案，案31003、31005、31006、31007、31008、31340等6人本月6日至10日參加進香團活動，11日至13日分別出現症狀，因案29022確診而被匡列為居家隔離者安排採檢，14日PCR陽性確診；案32024為案31006友人而被匡列採檢確診。





案31009、31336、31338、31672為小琉球旅遊團衍生個案，4人因案29353確診而被匡列為居家隔離者安排採檢，14日PCR陽性確診。





案31002、32020、32023為台南市某日商個案28646相關接觸者，3人居家隔離期間出現症狀，14日PCR陽性確診。



案31671為案29026友人，因案29026確診被匡列居家隔離，安排至醫院採檢後陽性確診。





案31337、31669為台北阿妹演唱會相關個案，案31337本月9日至10日於台北市活動，13日出現症狀，14日PCR陽性確診；案31669於10日至12日於台北活動，14日出現症狀，自行使用快篩結果呈現陽性，安排至醫院採檢後陽性確診。





案31339、31670、32022、32025為感染源疫調中個案，案31339、31670、32025自述有北部活動史，接觸者隨疫調進行匡列中。





台南市衛生局林森辦公室一名人員11日、12日公務出差前往花蓮，14日出現症狀，自行使用家用快篩結果呈陽性，PCR採檢亦呈陽性確診，Ct值16.3，因該名同仁居住高雄，因此直接在高雄收治，歸為高雄個案；台南市衛生局林森辦公室15日全面清消並暫停臨櫃服務，同棟辦公室人員中午前已全數採檢完畢，擴大匡列及採檢共329人，基本上都是陰性，現並持續進行疫調作業。



