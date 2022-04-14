雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家　4男遭羈押禁見

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林檢警偵辦栽種、製造大麻販毒集團，本月12日破獲大麻工廠，執行拘提、搜索，緝獲黃嫌、陳嫌、廖嫌及陳嫌等4男栽種、製造大麻，並於租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。警方指出該集團為躲避查緝，豢養比特犬，阻止他人接近，檢察官訊後於14日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

▲其中一名犯嫌於大埤鄉的租屋處豢養兇惡比特犬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方調查，黃嫌(男26歲)、陳嫌(男18歲)、廖嫌(男25歲)及陳嫌(男22歲)等4人於租屋處栽種、製造大麻販售圖利，嫌犯等將室內布置成適合「大麻花」生長的溫室環境，購買培養土搭建花架，定時灌溉、施肥，加以風乾後，將大麻花葉製造成可供人施用之大麻製品真空分裝，使用研磨器磨成粉末捲成大麻香菸販售，其中一名犯嫌於大埤鄉的租屋處更豢養兇惡比特犬，阻止他人接近。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官段可芳指揮刑事局偵查第六、第八大隊、雲林縣刑大、虎尾分局和嘉義市警局第二分局共同偵辦，歷經2個月密集埋伏跟監後，確認地點即向雲林地方法院聲請搜索票，12日進行搜索、拘提，現場查扣大麻植株467株和相關設備外，還發現4男為防他人接近，竟還飼養一隻兇惡比特犬看門。

▲四嫌不認販售大麻香菸牟利，也交代不清大麻種子來源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

4人供稱從網路自學栽種和製造大麻菸技術，坦承租屋栽種大麻，但不認販售大麻香菸牟利，也交代不清大麻種子來源。經檢察官訊問後，認為被告所涉犯為毒品危害防制條例製造、販賣毒品之重罪，且有逃亡、勾串之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀。

依該條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；第12條規定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，刑責極重，切勿以身試法，鋌而走險種植、製造大麻或其他毒品。

▲嫌犯將室內布置成適合「大麻花」生長的溫室環境，定時灌溉、施肥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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