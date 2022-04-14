　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家　4男遭羈押禁見

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林檢警偵辦栽種、製造大麻販毒集團，本月12日破獲大麻工廠，執行拘提、搜索，緝獲黃嫌、陳嫌、廖嫌及陳嫌等4男栽種、製造大麻，並於租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。警方指出該集團為躲避查緝，豢養比特犬，阻止他人接近，檢察官訊後於14日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

▲雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲其中一名犯嫌於大埤鄉的租屋處豢養兇惡比特犬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方調查，黃嫌(男26歲)、陳嫌(男18歲)、廖嫌(男25歲)及陳嫌(男22歲)等4人於租屋處栽種、製造大麻販售圖利，嫌犯等將室內布置成適合「大麻花」生長的溫室環境，購買培養土搭建花架，定時灌溉、施肥，加以風乾後，將大麻花葉製造成可供人施用之大麻製品真空分裝，使用研磨器磨成粉末捲成大麻香菸販售，其中一名犯嫌於大埤鄉的租屋處更豢養兇惡比特犬，阻止他人接近。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官段可芳指揮刑事局偵查第六、第八大隊、雲林縣刑大、虎尾分局和嘉義市警局第二分局共同偵辦，歷經2個月密集埋伏跟監後，確認地點即向雲林地方法院聲請搜索票，12日進行搜索、拘提，現場查扣大麻植株467株和相關設備外，還發現4男為防他人接近，竟還飼養一隻兇惡比特犬看門。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四嫌不認販售大麻香菸牟利，也交代不清大麻種子來源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

4人供稱從網路自學栽種和製造大麻菸技術，坦承租屋栽種大麻，但不認販售大麻香菸牟利，也交代不清大麻種子來源。經檢察官訊問後，認為被告所涉犯為毒品危害防制條例製造、販賣毒品之重罪，且有逃亡、勾串之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀。

依該條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；第12條規定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，刑責極重，切勿以身試法，鋌而走險種植、製造大麻或其他毒品。

▲警方於四嫌租屋處查扣大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嫌犯將室內布置成適合「大麻花」生長的溫室環境，定時灌溉、施肥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕　雲林彰化警力交接

►畢業13年國小同學再聚首　備關東煮供大甲媽香客免費吃

►太平媽夢示！豪記唱片副總連3年訂麻糬送大甲媽信眾

►大甲媽必經「最有人情味」縣道　深夜在地美食溫暖香客身心胃


►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／今本土874例！分布19縣市　新北360例最多
快訊／本土狂飆874例！　續創歷史新高
LIVE／單日確診將破千？　陳時中最新說明
蝦皮調漲成交手續費！　小賣家轟「養套殺」醞釀跳槽
佩真哭求還債　澎恰恰怒了！「清償小組」提告
「X光整片白」醫嘆：已經末期　見她這1習慣搖頭
相差71歲！　她甜嫁百歲人瑞「性生活超棒」擁4孩
「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　專家：隨時可能停賣
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男酒後揮摺疊刀嗆「要你們全家死」　女友與家人嚇壞報警

澎恰恰遭「補一刀」　清償小組北檢按鈴告佩真：非常不應該

彰化市工寮大火濃煙漫天　大批廢材延燒...消防人員緊急灌救

高雄男4度酒駕！　拒攔查催油門還嗆「我要上班啦」

赤腳翻牆闖土地公廟偷香油錢　怪盜超商買「藍白拖」露餡

硬掰後照鏡影片曝！鄰居車擋住「不好澆花」　神力阿姨出手挨告

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家　4男遭羈押禁見

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

行車糾紛！「木棍阿北」硬攔物流車嗆聲　麻豆警火速抓人

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

桃園男酒後揮摺疊刀嗆「要你們全家死」　女友與家人嚇壞報警

澎恰恰遭「補一刀」　清償小組北檢按鈴告佩真：非常不應該

彰化市工寮大火濃煙漫天　大批廢材延燒...消防人員緊急灌救

高雄男4度酒駕！　拒攔查催油門還嗆「我要上班啦」

赤腳翻牆闖土地公廟偷香油錢　怪盜超商買「藍白拖」露餡

硬掰後照鏡影片曝！鄰居車擋住「不好澆花」　神力阿姨出手挨告

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家　4男遭羈押禁見

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

行車糾紛！「木棍阿北」硬攔物流車嗆聲　麻豆警火速抓人

確診人數不斷攀升！全國50警確診　基隆小吃店瘋傳25人佔一半

今本土增874例！分佈19縣市　新北360例最多

女神峮峮領軍！PS女孩成T1最強啦啦隊　電豹女也超吸睛

快訊／「本土狂飆874例」續創歷史新高　境外增108例

桃園男酒後揮摺疊刀嗆「要你們全家死」　女友與家人嚇壞報警

威力彩飆7.2億！熱門號碼曝光　「這數字」已開272次

上百學生受疫情無法參加全中運　體育署提專案甄試補救措施

更新先等等！Windows四月更新傳災情　瀏覽器跳「錯誤代碼」無法使用

JKF女郎撩上衣迸「超巨車頭燈」　化身「成人版飛天小女警」辣爆

終於要改了　ARAM神角凱莎12.7版本移除增傷...網：W不砍嗎？

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

2男進入冷凍倉儲維修　升降機擊暈卡輸送帶慘死

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ反應被讚爆

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

嬰疑遭棉被蓋頭悶死　家長親子照夢碎

花蓮老大返家奔喪遭拒！小弟痛毆戒護科長

勇猛消防員搞上人妻　「4次累死我」正宮提告

即／大鵬灣驚爆命案　醋男把情敵活活打死

她控警擅闖房內「隱私資料被複製」　真相曝光風向秒轉彎

澎恰恰清償小組北檢按鈴告佩真：非常不應該

更多熱門

相關新聞

台版《絕命毒師》！化學博士研究室製毒下場曝

台版《絕命毒師》！化學博士研究室製毒下場曝

國立成功大學化學博士張恩銘，因負債累累，竟與販毒集團搭上線，以每次3千到1萬元代價，用學校研究室的尖端設備分析毒品原料光譜，幫忙檢驗、調配三級毒品「喵喵」製作比例，甚至準備開始研製二級毒品，研究室因此屢傳惡臭，張還狡辯是只是在檢測化妝水，堅不認罪，台北地檢署14日將張起訴，另通緝大毒梟蕭光哲。

議員參選人張嘉玲中和掃街　蘇治芬與雲林同鄉陪同拉抬聲勢

議員參選人張嘉玲中和掃街　蘇治芬與雲林同鄉陪同拉抬聲勢

大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕

大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕

航基站毒品遺失監守自盜　監院糾正調查局

航基站毒品遺失監守自盜　監院糾正調查局

大甲媽必經「最有人情味」雲縣道美食

大甲媽必經「最有人情味」雲縣道美食

關鍵字：

大麻毒品比特犬製毒雲林虎尾鎮

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

估本周日增破千　醫預言未來光景

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面