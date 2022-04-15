雲林預告今日+3　張麗善盼國家快篩試劑能平均、妥善處理

▲雲林今日確診＋3，縣府將於今日下午發布新聞稿說明，各鄉鎮均加強清消。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（15）日發布有+3確診數，據了解，其中1例為居家隔離中採檢轉陽確診外，另2例均與北部確診者接觸。新聞處表示，下午不直播，將以新聞稿及錄製影片方式說明最新疫情。縣長張麗善指出，目前縣內自有存貨快篩試劑約1000多劑，針對中央「徵用」國家快篩試劑，希望中央能平均及妥善處理。

雲林縣衛生局證實，雲林今日確診數+3例，相關新增病例詳細背景與疫調足跡等訊息，將待中央流行疫情指揮中心統一發布後，再進一步說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育處長邱孝文表示，縣內學校預防性停課部分，除虎尾揚子高中及斗六維多利亞小學自4月8日起停課至17日，北港高中則自9日起停至18日，3校均採線上教學、停課不停學。

雲林縣長張麗善指出，疫情升溫，雲林旅外鄉親相當多，無法倖免，呼籲鄉親去到哪都要把口罩戴好戴密，做好手部清消，若有發燒等症狀不要前往公共場所，若有前往疫情熱區或與確診者足跡重疊民眾，有疑慮可前往縣內10家診所及六大區衛生所索取快篩試劑，另目前縣內自有存貨快篩試劑約1000多劑，針對中央「徵用」國家快篩試劑，她希望中央能平均及妥善處理。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林今+0 新竹確診男進香留足跡...來回趴走三宮廟

►雲林民宅竟是大麻工廠！兇猛比特犬顧家 4男遭羈押禁見

►疫情居高不下 張麗善：努力達到防疫與正常生活的平衡點

►大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕 雲林彰化警力交接