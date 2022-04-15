台中市政府有「文昌位」　坐過後考律師、司法官、調查官都上榜

▲法制局長李善植說，「文昌位」位於法制局採購申訴審議科最前頭的位置，有「獨占鰲頭」的隱喻 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

金榜題名時是許多人夢寐以求的人生四大樂事之一，而台中市政府法制局有一個神奇「寶位」，坐過該位置的人再參加國家考試，幾乎都能上榜。法制局表示，自台中縣市合併以來，除基本法制人員高考，坐過該位置的同仁已累積通過律師高考、司法官特考、行政執行官、檢察事務官、調查局調查官等各項法律國考，考運旺到不行，是名符其實的「文昌位」。

法制局長李善植表示，「文昌位」位於法制局採購申訴審議科最前頭的位置，有「獨占鰲頭」的隱喻，「文昌位」的主人常在國考金榜題名。李善植強調，其實文昌位不足為奇，重點是法制局的同仁都十分優秀，素質相當高，才能相繼在國家考試中脫穎而出！

法制局表示，今年3月，甫通過高考法制報到就任的科員羅蕙玲，「文昌位」還沒坐熱，上榜喜訊就接連而來，不但奪得行政執行官榜首，4月8日放榜的司法特考，又高中司法官金榜，加上苗栗地方特考法制及律師高考，羅科員連中五元！替法制局名聞遐邇的「文昌位」，再增添一筆傳奇。

羅蕙玲說，她是在民間公司工作幾年之後才再重新準備國家考試，比起一般大學應屆畢業生或就讀研究所的考生還年長，因此備考時要求自己全力以赴，不放棄任何一個可能錄取的機會。她到法制局報到後仍在緊張的準備行政執行官和司法官的口試，同事向她安撫表示，她坐的位子是大名鼎鼎的文昌位，參加口試一定會「如有神助」，後來果然順利金榜提名。

法制局指出，此外，去年一報到便坐文昌位的前科員劉冠廷，當時隨即考上檢察事務官及調查局，今年更趁勝追擊，同樣考取司法官。每個坐上這位子的同仁，都是國考常勝軍，捷報連年，氣勢如虹。

李善植說，以局內正式編制人員70人來說，各個都是學有專精，其中具備律師高考及格的現職同仁更高達22位。台中市政府法制局秉持市長盧秀燕照顧市民的期許，以最堅強的陣容、最專業的團隊服務民眾，作市府及市民最優質的法律靠山。