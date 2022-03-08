確定了！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

▲國教署公布，高中每週朝會最高一次，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠在二月中旬（15日）提出，早自習讓學生自由運用、不能考試，並減少朝會次數，並指會訂出最低標準，教育部國教署今天（8日）宣布，每週至多實施全校集合活動至多一天，學生在第一節課前到校即可，且不得考試，第八節也一樣不得考試，換言之，學生一週有四天可自主運用，預計8月1日起正式實施。

為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部在2月份已邀集校長與教師、家長等團體，以及法律等專家進行廣泛意見徵詢，並在昨天公布修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，今早由教育部國民及學前教育署長彭富源說明。

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彭富源表示，現行每週朝會次數為不超過2天，新規定則是調降每週最多1天，其他日數學生可以自主運用，且學生在上午第一節課開始之前到校即可，而且不得對學生實施任何評量，預計8月1日起實施。

此外，國教署指出，依照十二年國民基本教育課程綱要總綱（總綱）規定，學習結束為每週35節，其中包含必修與選修課、團體活動及彈性學習時間，每日排課以七節為主，學校有特殊需求，應提報主管機關許可後實施。