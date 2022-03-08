私校不甩教育部！「練習名義」掩護早自習考試　恐被刪補助減班

▲國教署提醒公私立高中都不可利用早自習與第八節考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署今天（8日）宣布，高中每週朝會最多一次，早自習與第八節不得考試，等於高中生一週有4天早自習可自主運用，但外界擔心部分私校仍可能利用早自習與第八節考試，教育部則強調，會先引導學校修訂校內學生在校作息規定，並定期查核執行狀況，對於不遵守學校會督導並要求改善，再不改善會嚴格處理，就算私校不想領獎補助款，教育部最終還有核減班措施可因應。

▼教育部提醒早自習與第八節不得考試。（圖／教育部提供）

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教育部長潘文忠在二月中旬（15日）提出，高中生早自習應讓學生自由運用、不能考試，要求減少朝會次數，並指會訂出最低標準，國教署今天宣布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」從昨天起正式修正公布，高中每週最多舉行一次朝會，其餘四天學生可自主運用，且早自習與第八節不可考試。

不過，外界擔心部分私校可能表面遵守，私底下還是利用早自習或第八節考試，或者徵求家長或學生同意後考試，或者以「練習不評分」名義來進行考試，國教署則重申，上述方式都不行。

國教署長彭富源指出，修正規定公布後，教育部會提出「學校自我檢核表」，引導學校在8月1日前循校內民主程序，修訂校內學生在校作息相關規定；未來若學生或家長發現學校未依教育部規定辦理，可到國教署署長信箱反應，教育部會立即查處，或透過專案小組輔導到學校改善為止。

▼教育部提醒學生，下學期起若學校不遵守規定，可直接到國教署信箱反應。（圖／教育部提供）

國教署組長黃瀞儀黃進一步說明，上述規定是不分公私立都要遵守，教育部原則是以輔導當作第一線措施，但若少數極端個案在早自習或第八節，以練習名義代替考試，教育部會嚴格處理，就算私校不想領領獎補助款，教育部最終還握有核減班措施來因應。

▲教育部指出，若每週朝會碰上國定假日，不得再挪用當週其餘四天時間進行朝會。（圖／教育部提供）

此外，若是學校原訂週三為全校朝會日，但又碰上國定假日，彭富源表示，其他四天仍然得交給學生自主規劃，不得額外佔用，而學生若不出席朝會，也不得列入出缺勤紀錄，但可採取適當且合乎比例原則的輔導或管教措施。

國教署專委詹雅惠詹補充說，雖然新修正規定提到，不出席朝會不得列入出缺勤紀錄，但仍有相關配套管教措施，包括以口頭糾正、列入日常生活表現記錄，或通知監護權人協助處理、書面自省或靜坐反省，也可列入德行成績評量。