反插盟友一刀？烏克蘭將裕仁天皇與希特勒並列　觸怒日網友逼撤照

▲烏克蘭在官方推特影片中將裕仁天皇的頭像與希特勒、墨索里尼並列，引起日本網友不滿。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今超過2個月，烏克蘭總統澤倫斯基透過向各國發表演說，積極爭取包括軍事領域在內的各種支持，而官方更擅長透過各種社群媒體發佈影音或圖像，博取國際社會的同情與支持。不過，此次烏克蘭卻在影片中將裕仁天皇、希特勒、墨索里尼的圖像並列，稱要打倒法西斯主義，引發日本民眾強烈抗議。

根據《美聯社》，烏克蘭政府的官方推特帳號於本月1日上傳一段1分21秒鐘的宣傳影片，用以譴責俄羅斯總統普丁與其政權，內容在最後10秒鐘提到西元1945年成功擊潰納粹與法西斯主義，同時稱侵略烏克蘭的俄羅斯是「當代俄西斯主義」（Ruscism），然而最後卻將裕仁天皇（昭和）、希特勒、墨索里尼3人的大頭貼在畫面中並列。

▲日本裕仁天皇。（圖／達志影像／美聯社）

該段影片被上傳至推特後，立刻引來日本網友猛烈砲轟，因為曾被視為具有「神性」的日本天皇竟然被和二戰時期獨裁者相提並論。對此，日本內閣官房副長官磯崎仁彥認為烏克蘭此舉「令人遺憾」；他告訴記者，把天皇和希特勒、墨索里尼相片放在同一畫面完全不太恰當，因此日本向烏克蘭提出抗議，要求刪去裕仁天皇肖像。

烏克蘭政府24日正式在推特上向日本致歉，「我們為犯下這個錯誤向日本真摯道歉，我們並無意冒犯友好的日本人民，我們已經在影片更正錯誤」；烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky），表示影片製作者對於歷史缺乏基本理解。

we will fight ruscism, here and now

pic.twitter.com/V92TT6K7LV — Ukraine / Україна (@Ukraine) April 24, 2022

儘管最後烏克蘭政府已在推特重新上傳沒有包含裕仁天皇頭像的影片，卻還是不斷招致日本網友留言宣洩不滿，認為原版影片對於俄烏戰爭中支持烏克蘭的日本是一種「侮辱」，呼籲政府應該停止援助烏克蘭。也有部份日本網友認為，事實上二戰時裕仁天皇的權利早就被架空，要放也應該是要放當時的日本首相東條英機；而裕仁天皇的兒子明仁天皇（平成）也時常為日本在二戰發起的戰爭行為致歉。

據悉，日本向烏克蘭與其他鄰國提供3億美元援助，同時在2月底戰事爆發後接納數百名流離失所的烏克蘭難民。

不過，部份人士擔憂日本要求烏克蘭修改影片，其實是在進行言論審查，認為烏克蘭的讓步開啟了糟糕的先例，此舉將鼓勵日本國內的右翼人士進一步改寫日本的二戰歷史。

►烏克蘭向南韓要求「秘密武器」 南韓軍方慌了：是被美國暗算？

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》