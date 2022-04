反插盟友一刀？烏克蘭將裕仁天皇與希特勒並列　觸怒日網友逼撤照

▲烏克蘭在官方推特影片中將裕仁天皇的頭像與希特勒、墨索里尼並列,引起日本網友不滿。(圖/翻攝自推特)

俄烏戰爭爆發至今超過2個月,烏克蘭總統澤倫斯基透過向各國發表演說,積極爭取包括軍事領域在內的各種支持,而官方更擅長透過各種社群媒體發佈影音或圖像,博取國際社會的同情與支持。不過,此次烏克蘭卻在影片中將裕仁天皇、希特勒、墨索里尼的圖像並列,稱要打倒法西斯主義,引發日本民眾強烈抗議。

根據《美聯社》,烏克蘭政府的官方推特帳號於本月1日上傳一段1分21秒鐘的宣傳影片,用以譴責俄羅斯總統普丁與其政權,內容在最後10秒鐘提到西元1945年成功擊潰納粹與法西斯主義,同時稱侵略烏克蘭的俄羅斯是「當代俄西斯主義」(Ruscism),然而最後卻將裕仁天皇(昭和)、希特勒、墨索里尼3人的大頭貼在畫面中並列。

該段影片被上傳至推特後,立刻引來日本網友猛烈砲轟,因為曾被視為具有「神性」的日本天皇竟然被和二戰時期獨裁者相提並論。對此,日本內閣官房副長官磯崎仁彥認為烏克蘭此舉「令人遺憾」;他告訴記者,把天皇和希特勒、墨索里尼相片放在同一畫面完全不太恰當,因此日本向烏克蘭提出抗議,要求刪去裕仁天皇肖像。

烏克蘭政府24日正式在推特上向日本致歉,「我們為犯下這個錯誤向日本真摯道歉,我們並無意冒犯友好的日本人民,我們已經在影片更正錯誤」;烏克蘭駐日大使克爾松斯基(Sergiy Korsunsky),表示影片製作者對於歷史缺乏基本理解。

