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女被前男友持刀綁架　向超商店員比TikTok「540手勢」成功獲救

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名女子探望家人時，被31歲前男友史密斯(Johnathon Smith)綁架擄上車，對方還持刀威脅著她的性命，幸好與對方一同到加油站便利商店時，她對店員做出TikTok上流行的540求救手勢，最後成功獲救。

希克曼郡(Hickman County)警官麥可(Mike Doddo)表示，這名女子10日遭史密斯綁架後，2人行駛在100號高速公路的車上發生肢體衝突，雖然她一直苦苦哀求史密斯放了她，可是對方反而用刀威脅會殺了她。

史密斯後來把車停在當地一間加油站，脅迫受害者與他一起下車進入商店，受害者靈機一動想到在TikTok爆紅的540求救手勢，趁其不注意時偷偷向店員求救。當時人也在現場的顧客艾瑞克(Eric Streeval)表示，他也看到受害女子進入商店前，向他用嘴型唸了「求救」一詞。

女被前男友持刀綁架 向超商店員比TikTok「540手勢」成功獲救。（圖／翻攝自TikTok／jackienpadilla）

▲受害者向店員使出TikTok上流行的求救手勢。（圖／示意圖，非新聞當事人／翻攝自TikTok／jackienpadilla

店員發現狀況後馬上報警，並謊騙史密斯收銀機出了狀況，希望他們稍等一下，不過史密斯立即察覺異狀，帶著受害者離開現場，和警方展開一段飛車追逐後仍被逮捕。

麥可表示，受害女性沒有受傷，史密斯目前被指控綁架與家暴等罪。艾瑞克受訪時則大讚受害者，「在田納西州，被家暴並不是光彩的事，所以很多人不敢對外求救，我覺得這名年輕女性在這種情況下真的很勇敢」。據了解，該求救手勢是加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號，相關教學影片在TikTok上瘋傳，去年北卡羅來納州一名16歲少女被綁架時，也是因為向路人做了這個手勢順利獲救。

@nowthis If you see someone make this secret hand signal it means they need help. Feat. @jackienpadilla #learnontiktok #tiktokpartner original sound - nowthis

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