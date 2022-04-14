　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打完疫苗出現罕見怪病　女皮膚「紅腫爆痛」崩潰：好像老了20歲

記者李振慧／綜合報導

英國41歲女子蜜雪兒(Michelle Flower)接種完新冠疫苗後突然染上怪病，眼睛周圍皮膚不但腫脹，還像被曬傷一樣刺痛，後來發現是感染皮膚病，懷疑有可能是打完疫苗所產生的過敏反應，讓外型看起來瞬間老了20歲。

英國《每日星報》報導，來自謝菲爾德市(Sheffield)的蜜雪兒，今年1月打完疫苗加強針2周後，眼周皮膚突然出現疼痛狀況，嘴角還長了許多小水泡流血，醫生診斷可能是蕁麻疹，開了類固醇藥物進行治療，然而同樣的皮膚問題卻反覆出現5次，讓她一天到晚跑醫院，病痛再加上睡不好，面容也變得憔悴，感覺自己瞬間老了20歲。

蜜雪兒表示，「實在是太痛了，搞得我無法張開嘴巴，手上和脖子也都有皮疹，所有關節都很痛，我的人生從來沒有這麼絕望過」，後來上英國國民保健署(NHS)網站發現有些人打完疫苗會出現罕見副作用皮肌炎(Dermatomyositis)，其症狀與蕁麻疹十分相似，且媽媽打完疫苗後也有同樣症狀。

蜜雪兒強調，她不是疫苗反對者，還是很鼓勵大家去打疫苗，只是她因為皮膚問題太依賴類固醇，導致免疫系統受到影響，希望大家能知道有此病症，不要落入和她一樣的下場。

▼民眾接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載
快訊／北市曝8足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越
17縣市501人參加進香團　16台遊覽車已5確診
快訊／基隆53處足跡曝　World Gym、蝦皮店到店、拉麵
獨／小鐘PCR檢測出爐！　「整個晚上沒睡好」
快訊／這縣市開第一槍！　所有國中小「明天停課」
快訊／新北今增360例　3大張足跡曝
星巴克明起買一送一！　3大優惠一次看
不畫關聯圖了！陳時中：潛伏期變短「疫調花3到5天追不上」
快訊／高雄+40！　5大張確診足跡一次看
LIVE／新北暴增360例　侯友宜最新說明
遭轟跑選舉行程！　陳時中反擊：好事者可以休矣
快訊／高雄+40！阿妹演唱會再爆染疫　1歌迷座位曝光
快訊／今本土874例！分布19縣市　新北360例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬崗

路上遇友善小狗女主人歡迎「盡量摸」　突發獸性害她爆鼻噴出軟骨

家被俄軍炸成廢墟！瓦礫中挖出「被活埋小狗」　奇蹟出土畫面曝光

「戴套就可以性侵烏克蘭女」　俄妻笑著允許士兵夫：不告訴我就好

渣男強迫16歲女友拍性愛片　傳「好友一起同享」送7男輪流性侵

烏克蘭超狠！自轟大橋阻俄軍推進　俄戰車縱隊「連橋炸成爛鐵盒」

馬力波遭炸爛「沒一處完好」　美智庫警告：未來一周恐失守

打完疫苗出現罕見怪病　女皮膚「紅腫爆痛」崩潰：好像老了20歲

「毀容式割臉」弒母！日女插畫家偷亡母護照闖關出國　秒遭遣返

女搭飛機失控想開門　遭綑膠帶「封印」慘狀曝！罰金237萬史上最貴

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

烏克蘭超狠！自轟大橋阻俄軍推進　俄戰車縱隊「連橋炸成爛鐵盒」

馬力波遭炸爛「沒一處完好」　美智庫警告：未來一周恐失守

打完疫苗出現罕見怪病　女皮膚「紅腫爆痛」崩潰：好像老了20歲

「毀容式割臉」弒母！日女插畫家偷亡母護照闖關出國　秒遭遣返

女搭飛機失控想開門　遭綑膠帶「封印」慘狀曝！罰金237萬史上最貴

5歲神童擁「照相式記憶」！精通書寫10國語言　元素週期表倒背如流

南非強降雨引60年最嚴重洪災！貨櫃堆成金屬山　6千建築被毀306死

烏軍砲擊猛攻！疑命中俄軍彈藥庫驚天大爆炸　火光照亮黑夜

相差71歲！她甜嫁百歲人瑞「性生活超棒」　熱戀12年擁4孩

北韓國寶主播李春姬超興奮！獲贈「樓中樓」新豪宅　緊牽金正恩手

男童陪愛貓打疫苗　針插下去旁邊「崩潰哭喊」笑翻網：忠實貓奴

即起確診者分流「輕症在家隔離」　陳時中：可以叫外送

快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載

三商美邦人事異動！　董事長、副董辭任

董仔高中生日當天告白展瑞　被打槍「妳是個好人」淚崩

「超前部署的只有自己的選舉」　國民黨批陳時中：要選就快離開

快訊／北市曝8確診足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越上榜

攔不住愛情！阿嬤養的豬和野山豬私奔...生「12隻混血小豬」帶回家

一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

快訊／板橋騎士突昏迷　失控撞分隔島爆頭…無心跳送醫

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

沈可婷逆轉入獄　為何撞死8人被挺

烏官員稱飛彈連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

她嫁百歲人瑞「性生活超棒」擁4孩

長賜輪卡6天　長榮長程輪擱淺1個月專家曝原因

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

俄妻允許士兵夫　戴套就可以性侵烏女

北韓主播李春姬獲贈豪宅！緊牽金正恩手臂

俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

更多熱門

相關新聞

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今天花蓮公佈新增本土確診46例，對於疫情的持續升溫，學童也為尚無疫苗施打的族群，縣長徐榛蔚也在今天防疫記者會上宣布明天全縣國中小預防性停課一天。

孩未到打疫苗年紀！大舅「全家愛亂跑」不戴罩

孩未到打疫苗年紀！大舅「全家愛亂跑」不戴罩

2縣市變色「六都全最深」　確診分布圖曝光

2縣市變色「六都全最深」　確診分布圖曝光

LIVE／高雄+42　　陳其邁最新記者會說明

LIVE／高雄+42　　陳其邁最新記者會說明

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情疫苗副作用Michelle Flower過敏英國

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

今本土增874例！分佈19縣市

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

自動大減薪來台　Google經理想交台男

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面