打完疫苗出現罕見怪病　女皮膚「紅腫爆痛」崩潰：好像老了20歲

Woman 'ages 20 years' in 3 days after contracting rare 'Butterfly Eyes' bughttps://t.co/8nIiBmNXFO pic.twitter.com/6grwx9rtRo — Daily Star (@dailystar) April 13, 2022

記者李振慧／綜合報導

英國41歲女子蜜雪兒(Michelle Flower)接種完新冠疫苗後突然染上怪病，眼睛周圍皮膚不但腫脹，還像被曬傷一樣刺痛，後來發現是感染皮膚病，懷疑有可能是打完疫苗所產生的過敏反應，讓外型看起來瞬間老了20歲。

英國《每日星報》報導，來自謝菲爾德市(Sheffield)的蜜雪兒，今年1月打完疫苗加強針2周後，眼周皮膚突然出現疼痛狀況，嘴角還長了許多小水泡流血，醫生診斷可能是蕁麻疹，開了類固醇藥物進行治療，然而同樣的皮膚問題卻反覆出現5次，讓她一天到晚跑醫院，病痛再加上睡不好，面容也變得憔悴，感覺自己瞬間老了20歲。

蜜雪兒表示，「實在是太痛了，搞得我無法張開嘴巴，手上和脖子也都有皮疹，所有關節都很痛，我的人生從來沒有這麼絕望過」，後來上英國國民保健署(NHS)網站發現有些人打完疫苗會出現罕見副作用皮肌炎(Dermatomyositis)，其症狀與蕁麻疹十分相似，且媽媽打完疫苗後也有同樣症狀。

蜜雪兒強調，她不是疫苗反對者，還是很鼓勵大家去打疫苗，只是她因為皮膚問題太依賴類固醇，導致免疫系統受到影響，希望大家能知道有此病症，不要落入和她一樣的下場。

▼民眾接種新冠疫苗。（圖／路透社）