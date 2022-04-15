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只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝大杯美式只要28元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市又有最新咖啡優惠了。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商自即日起祭出限時5天咖啡飲品優惠，爽喝3大咖啡飲品「指定同品項第2杯10元」，民眾最愛喝的大杯美式咖啡也在優惠中，換算下來喝1杯大杯美式只要花28元，直接替荷包省一波。

7-11推出「春賞好食光」一系列優惠，即日起至4/19止，至門市購買3大咖啡飲品指定同品項可享「第2杯10元」，品項為CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PEARL大杯黑糖珍珠撞奶、CITY TEA特大杯現萃茶四季春青茶，冰熱可任選，不提供線上寄杯。

▲▼7-11咖啡飲品限時第2杯10元。（圖／7-11提供）

▲7-11「3大咖啡飲品」限時第2杯10元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「黑色情人節」咖啡飲品優惠，即日起至4/17，CITY CAFE大杯濃萃美式(冰/熱)15杯520元、CITY PRIMA精品美式(冰/熱)11杯520元、CITY CAFE大杯酷脆摩卡(冰)11杯520元、現萃茶統一布丁奶茶10杯520元、現萃茶一顆檸檬青茶12杯520元，數量有限售完為止，兌換期限至2022/6/30止。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡全品項即日起可享「第2杯7折」。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富即日起至5/3推出Hi Café咖啡「全品項第2杯7折」（價格不同以2件8.5折計）；另外，為了讓大家能好好享用下午茶，即日起至5/3止，只要購買1杯Hi Café特大杯冰美式，就能免費吃「厭世甜點店」系列1款（提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲），再加送1支限量動物湯匙。

▲▼萊爾富甜點。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出最新檸檬流心磅蛋糕、肉桂捲。

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