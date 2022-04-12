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超商獨賣！最新6款「下酒菜風味洋芋片」　蒜香蝦、明太子雞肉超罪惡

▲▼最新下酒菜風味洋芋片盤點。（圖／7-11提供）

▲7-11推出6款下酒菜風味洋芋片。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝飲料、喝酒絕對不能少的就是零食了，就有超商推出以「下酒菜限定口味」為主題的6款洋芋片新品，不僅有香辣椒鹽小卷、蒜香蝦口味，還有超邪惡的明太子雞肉串口味，在家就能吃到洋芋片神還原正宗日本下酒菜，明太子沉浸雞肉的鮮甜美味，絕對吃到停不下來。

「洋芋片」近5年來穩站7-11零食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2.5千萬包，而今年7-11特別與多家知名廠商合作開發「異國餐酒館系列下酒菜」限定口味洋芋片，其中樂事就有法式濃郁起司、香辣椒鹽小卷以及明太子雞肉串3款獨家口味。

▲▼最新下酒菜風味洋芋片盤點。（圖／7-11提供）

▲本次6款新品即日起至5/2可享指定零食任選2件79折、3件75折優惠。

巴隆塞納必嚐的「多力多滋西班牙Tapas蒜香蝦口味玉米片」，每一口都散發濃郁風味，還有「湖池屋料亭平切洋芋片松露鹽／九州醬油口味」，嚴選高級原料製成，口感更輕薄香脆；以上6款新品即日起至5/2皆可享指定零食任選2件79折、3件75折優惠。

▲▼麥當勞黑堡、雙倍OREO冰炫風開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞雙倍OREO冰炫風同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

若是想吃點冰的，那就絕對不能錯過去年一開賣就掀起熱潮的麥當勞「雙倍OREO冰炫風」，今年終於回歸，即日起至5/31限時開賣。「雙倍OREO冰炫風」將OREO餅乾脆片與奶香冰淇淋攪拌均勻後，頂層再放上滿滿OREO餅乾脆片，加倍的OREO打造更濃郁滋味，且期間雙倍OREO冰炫風還要再送「Mini OREO」1包，全台限量50萬包，送完為止。

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