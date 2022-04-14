超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」！加起司更濃　加碼喝最新燕麥奶茶

▲超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，4/20起開吃。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

喝過燕麥奶，那你有吃過加了燕麥奶的美食嗎？就有超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，香濃的白醬以燕麥奶製成，加進植物干貝、植物小蝦等配菜，焗烤口感超級滿足，同步還有新品「冰燕麥奶茶」，具穀物香氣以及淡淡花果茶香，4/20起還可享燕麥系列飲品任選2杯99元優惠。

4/22為年度最具代表性的「世界地球日」，掌握低碳飲食風潮，7-11預告將在4/20起率超商之先推出「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，使用OATLY燕麥奶製成白醬，搭配植物干貝、植物小蝦、植物起司等配菜，打造全新蔬食體驗。

有吃的當然也要有喝的，飲品部分則是推出「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」，以OATLY燕麥奶配上現萃茶的英式紅茶，能夠一次喝到穀物香和淡淡花果茶香，而為了響應世界地球日，4/20起至4/28止，購買CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元，包括CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

▲CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶喝起來香醇滑順、甜而不膩。



OK mart則是找來「鬍鬚張」合作推出聯名鮮食「鬍鬚張香腸滷肉飯糰」，是以店內招牌香腸滷肉便當為原型，製成單手即食、方便享用的飯糰，而且一次就能吃到士林傳統香腸、粹滷飯美味，使用香腸、特選上等「禁臠豬肉」製成黃金比例，精心熬煮6小時迷人粹滷，再搭配酸甜酸菜，大口咬下鹹香又涮嘴，即日起全台門市開吃，上班族肯定要嚐鮮。

▲超商搶吃「鬍鬚張香腸滷肉飯糰」。（圖／業者提供，下同）

▲飯糰裡頭夾了整根傳統香腸。