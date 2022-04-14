　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」！加起司更濃　加碼喝最新燕麥奶茶

▲▼超商首創燕麥奶蔬食海鮮焗飯、最新冰燕麥奶茶。（圖／7-11提供）

▲超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，4/20起開吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝過燕麥奶，那你有吃過加了燕麥奶的美食嗎？就有超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，香濃的白醬以燕麥奶製成，加進植物干貝、植物小蝦等配菜，焗烤口感超級滿足，同步還有新品「冰燕麥奶茶」，具穀物香氣以及淡淡花果茶香，4/20起還可享燕麥系列飲品任選2杯99元優惠。

4/22為年度最具代表性的「世界地球日」，掌握低碳飲食風潮，7-11預告將在4/20起率超商之先推出「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，使用OATLY燕麥奶製成白醬，搭配植物干貝、植物小蝦、植物起司等配菜，打造全新蔬食體驗。

有吃的當然也要有喝的，飲品部分則是推出「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」，以OATLY燕麥奶配上現萃茶的英式紅茶，能夠一次喝到穀物香和淡淡花果茶香，而為了響應世界地球日，4/20起至4/28止，購買CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元，包括CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

▲▼超商首創燕麥奶蔬食海鮮焗飯、最新冰燕麥奶茶。（圖／7-11提供）

▲CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶喝起來香醇滑順、甜而不膩。

OK mart則是找來「鬍鬚張」合作推出聯名鮮食「鬍鬚張香腸滷肉飯糰」，是以店內招牌香腸滷肉便當為原型，製成單手即食、方便享用的飯糰，而且一次就能吃到士林傳統香腸、粹滷飯美味，使用香腸、特選上等「禁臠豬肉」製成黃金比例，精心熬煮6小時迷人粹滷，再搭配酸甜酸菜，大口咬下鹹香又涮嘴，即日起全台門市開吃，上班族肯定要嚐鮮。

▲▼OK mart吃得到「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」。（圖／業者提供）

▲超商搶吃「鬍鬚張香腸滷肉飯糰」。（圖／業者提供，下同）

▲▼OK mart吃得到「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」。（圖／業者提供）

▲飯糰裡頭夾了整根傳統香腸。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載
快訊／北市曝8足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越
17縣市501人參加進香團　16台遊覽車已5確診
快訊／基隆53處足跡曝　World Gym、蝦皮店到店、拉麵
獨／小鐘PCR檢測出爐！　「整個晚上沒睡好」
快訊／這縣市開第一槍！　所有國中小「明天停課」
快訊／新北今增360例　3大張足跡曝
星巴克明起買一送一！　3大優惠一次看
不畫關聯圖了！陳時中：潛伏期變短「疫調花3到5天追不上」
快訊／高雄+40！　5大張確診足跡一次看
LIVE／新北暴增360例　侯友宜最新說明
遭轟跑選舉行程！　陳時中反擊：好事者可以休矣
快訊／高雄+40！阿妹演唱會再爆染疫　1歌迷座位曝光
快訊／今本土874例！分布19縣市　新北360例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吃鯛魚抽Apple Watch！全聯AI智慧養殖「台灣鯛」年產230萬度綠電

超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」！加起司更濃　加碼喝最新燕麥奶茶

賣家醞釀「棄蝦」出走！4大拍賣平台成交手續費一次看　

懶人福音「坐著就能瘦」！黑科技石墨烯再創奇蹟！

潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

限時4天！超商「黑色情人節咖啡飲品優惠」來了　34元爽喝大杯超濃美式

終於等到！「幾米主題超商」來台北了　月亮燈箱、花牆超夢幻

賣家注意！蝦皮又漲成交手續費　5／1起全商品類別不分檔期多收1%

【廣編】OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

吃鯛魚抽Apple Watch！全聯AI智慧養殖「台灣鯛」年產230萬度綠電

超商首創「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」！加起司更濃　加碼喝最新燕麥奶茶

賣家醞釀「棄蝦」出走！4大拍賣平台成交手續費一次看　

懶人福音「坐著就能瘦」！黑科技石墨烯再創奇蹟！

潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

限時4天！超商「黑色情人節咖啡飲品優惠」來了　34元爽喝大杯超濃美式

終於等到！「幾米主題超商」來台北了　月亮燈箱、花牆超夢幻

賣家注意！蝦皮又漲成交手續費　5／1起全商品類別不分檔期多收1%

【廣編】OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

男童陪愛貓打疫苗　針插下去旁邊「崩潰哭喊」笑翻網：忠實貓奴

即起確診者分流「輕症在家隔離」　陳時中：可以叫外送

快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載

三商美邦人事異動！　董事長、副董辭任

董仔高中生日當天告白展瑞　被打槍「妳是個好人」淚崩

「超前部署的只有自己的選舉」　國民黨批陳時中：要選就快離開

快訊／北市曝8確診足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越上榜

攔不住愛情！阿嬤養的豬和野山豬私奔...生「12隻混血小豬」帶回家

一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

快訊／板橋騎士突昏迷　失控撞分隔島爆頭…無心跳送醫

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

消費熱門新聞

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

台灣孔劉體力激升　婚後男性就是要保持精、壯、力

懶人福音「坐著就能瘦」！

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

4大拍賣平台成交手續費一次看

幾米主題超商來台北了！月亮燈箱超美

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

鮭魚卵雙餡！超商最新2款銷魂御飯糰

超商獨家「菜瓜布蛋糕」鬆軟帶有奶香

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

澎湖花火節「海龜、煙火口罩」來了

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

更多熱門

相關新聞

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

今（14）日是黑色情人節，不管你有沒有情人，都該喝杯咖啡享受一下！就有超商於即日起推出連續4天「5大咖啡飲品」組合優惠，民眾最愛喝的大杯濃萃美式也在優惠中，換算下來爽喝1杯大杯濃萃美式只要34元，直接替荷包省一波。

鮭魚卵雙餡！超商最新2款銷魂御飯糰

鮭魚卵雙餡！超商最新2款銷魂御飯糰

超商獨家「菜瓜布蛋糕」鬆軟帶有奶香

超商獨家「菜瓜布蛋糕」鬆軟帶有奶香

超商最新6款「下酒菜風味洋芋片」

超商最新6款「下酒菜風味洋芋片」

超商最新北海道4大美食！

超商最新北海道4大美食！

關鍵字：

超商美食超商新品超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

今本土增874例！分佈19縣市

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

自動大減薪來台　Google經理想交台男

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面