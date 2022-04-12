超商最新北海道4大美食！哈密瓜果凍、草莓巧克力超濃　限時買2送1

▲7-11開賣最新北海道4大美食。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備衝了！就有超商開賣最新4款「北海道美食」，不僅吃得到香濃軟嫩的哈密瓜一口果凍，還有馬鈴薯奶油餅乾，能吃到馬鈴薯融合奶油和起司的療癒香味，且這4款新品即日起還可享指定餅乾／糖果系列任選買2送1，趕快把握便宜開吃。

7-11持續獨家引進海外限定商品，而這次就帶來北海道推薦4大限定美食，首推「夕張哈密瓜一口果凍」，嚴選夕張哈密瓜製成，包裝以透視水果盒呈現，且每顆果凍都是獨立包裝，送進嘴裡就是超濃的哈密瓜風味，口感更是細緻軟嫩。

▲乾燥草莓外層裹上白巧克力／牛奶巧克力。



▲馬鈴薯奶油餅乾加了起司烘烤而成。



草莓控一定要吃「白巧克力／牛奶巧克力風味草莓可可球」，限定季節販售，使用北海道草莓經特殊工法冷凍乾燥，外層再裹上白巧克力以及牛奶巧克力，最後則是「馬鈴薯奶油餅乾」，餅乾以來自北海道的小麥、馬鈴薯和鮮奶製成的奶油製成，再加入起司烘烤而成；以上新品即日起至4/19可享指定餅乾／糖果系列任選買2送1（價低者送）。

如果想來點鹹食，OK mart找來「鬍鬚張」合作推出最新聯名鮮食「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」，是以店內招牌香腸魯肉便當作為原型，製成單手即食、方便享用的飯糰新選擇，而且一次就能吃到士林傳統香腸、粹魯飯罪惡美味，使用香腸、特選上等「禁臠豬肉」製成黃金比例，精心熬煮6小時迷人粹魯，再搭配酸甜酸菜，大口咬下鹹香又涮嘴，即日起全台門市開吃，上班族肯定要嚐鮮。

▲超商搶吃「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」。（圖／業者提供，下同）

▲飯糰裡頭夾了整根傳統香腸。