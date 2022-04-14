限時4天！超商「黑色情人節咖啡飲品優惠」來了　34元爽喝大杯超濃美式

▲7-11推出連續4天「黑色情人節咖啡飲品優惠」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今（14）日是黑色情人節，不管你有沒有情人，都該喝杯咖啡享受一下！就有超商於即日起推出連續4天「5大咖啡飲品」組合優惠，民眾最愛喝的大杯濃萃美式也在優惠中，換算下來爽喝1杯大杯濃萃美式只要34元，直接替荷包省一波。

7-11即日起至4/17推出「黑色情人節」5大咖啡飲品組合優惠，品項為CITY CAFE大杯濃萃美式(冰/熱)15杯520元、CITY PRIMA精品美式(冰/熱)11杯520元、CITY CAFE大杯酷脆摩卡(冰)11杯520元、現萃茶統一布丁奶茶10杯520元、現萃茶一顆檸檬青茶12杯520元，數量有限售完為止，兌換期限至2022/6/30止。

▲▼5大咖啡飲品推出組合優惠，數量有限售完為止。



星巴克即日起至4／19止在外送平台foodomo推出優惠，只要購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或焦糖瑪奇朵，其中1杯由星巴克招待，等同直接現賺1杯，且為「全日活動」不限定時間，品項也包括銷售最熱門的那堤，誠意十足。

▲星巴克買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）