超商最新2款「銷魂御飯糰」！咬下是鮭魚卵雙餡　還有滿滿明太子

▲7-11「新極上飯糰」2款最新口味 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

御飯糰控看過來！就有超商推出最新2款口味，直接把鮭魚、鮭魚卵包進飯糰裡，咬下就能享受雙餡口感，超級享受，另一款則是放進熟成明太子，送進嘴裡能吃到滿滿的熟成明太子內餡，且這2款新品即日起還可搭配指定貼標飯糰「第2件半價」優惠。

7-11即日起開賣2款「新極上飯糰」新品，鮭魚控一定要吃「鮭魚鮭魚卵」口味，使用100％在地越光米搭配日本料理店等級餡料，咬下會先吃到Q彈鬆軟的飯體，接著可以一次吃到阿拉斯加鱒鮭魚卵和北海道秋鮭，雙餡超享受。

▲即日起至4/19止，指定貼標飯糰可享「第2件半價」優惠。



另一個口味則是「熟成明太子」，同樣使用100％在地越光米搭配整塊熟成明太子，以北海道昆布、日本鰹魚高湯醃漬熟成48小時，每一口都濃醇；為慶祝新品上市，即日起至4/19止，指定貼標飯糰可享「第2件半價」優惠。

壽司控絕對不能錯過壽司郎「大大食材祭」，將在4/14開跑，提供6款特製壽司，分別為高級料亭常出現的「水針魚」、老饕都知道的「小確幸厚切中腹」、一整尾的星鰻以特製醬汁燉製的「特選豪華星鰻」、肉質鮮美綿密的鮭魚腹部「炙燒大切鮭魚腹」、酥炸過後鎖住油脂的「酥炸秋刀魚」，以及肉質細緻彈牙的「紅魽」，價格每盤40元起至120元。

▲壽司郎「大大食材祭」4/14登場。（圖／壽司郎提供）