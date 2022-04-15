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偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

消費中心／綜合報導

好久沒出國都快發瘋了，超想念日本美食，即新聞小編小孟及一日小編許維芳帶你一起免出國大啖燒肉、日本油麵、鰻魚飯等日本道地美食，快筆記起來跟小編們一日日料行程吃爆美食！身為小資女的小編小孟擔心日本美食太貴，得精打細算才行，許維芳透露準備秘密武器「JCB卡」也能省很大，一天吃下來輕鬆省下646元！

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲即新聞小編小孟及一日小編許維芳帶你一起免出國大啖日本道地美食。

第一站來到信義安和站吃燒肉囉！大名鼎鼎的「燒肉的名門　赤虎」喜歡吃燒肉的人一定可以大快朵頤，推薦超級澎湃的赤虎嚴選套餐，有牛肉大船拼盤、牛舌拼盤、千層腹肉五花、大鮮蝦、泡菜拼盤、湯、飯等滿滿美食，「牛舌控」小編小孟馬上吃店員大推的「舌下五花」，油花分佈很均勻、口感軟嫩讓她感到相當驚艷，「現在吃完3盤肉，整個幸福感，輕飄飄的感覺」，整份套餐讓她覺得「物超所值」，小編許維芳說「和牛的油花分布還有肉品質都非常好，跟台灣坊間的高級燒肉餐廳是一樣的，價格卻便宜了一成以上，超划算」，結帳時許維芳拿出法寶優惠率超高的「JCB卡」，在這家店刷「JCB卡」結帳，就可以有10%免服務費的優惠，秒省388元。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲口感軟嫩讓她感到相當驚艷。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲在這家店刷「JCB卡」結帳，就可以有10%免服務費的優惠。

到日本必吃的一定是拉麵！「大口吃拉麵呼嚕嚕的感覺，真的讓人念念不忘呢」，因此第二站來到東京油組総本店，它的首店在東京池袋 ，必吃美食有招牌醬油油麵、辣味味噌油麵、月見叉燒飯等，使用日本在地70年歷史的製麵所共同開發的麵條，聽說也是韓星GD最喜歡的油麵店；吃法很特別，第一步先將醋以畫圈方式加入碗中，第二步將香料油畫圈淋在麵上「香氣瞬間撲鼻而來」，最後將麵和醬料全部拌在一起，讓油麵沾滿特製醬汁，小編一吃驚呼「它的麵超Q彈的耶」，日本的油麵是沒有湯汁的，主要在品嚐麵條的Q彈度，以及佐料、醬汁香氣，另一碗辣味味噌油麵吃得到香料油跟辣味，完美融合在一起，吃完一樣要拿出超多優惠的「JCB卡」結帳，秒省117元。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲必吃美食有招牌醬油油麵、辣味味噌油麵、月見叉燒飯等。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲吃完一樣要拿出超多優惠的「JCB卡」結帳，秒省117元。

第三站來到江戶川鰻料理，在日本是相當有名的名店，已經有60年歷史，在日本的京都、大阪、奈良、兵庫都有分店，就連日式裝潢也讓人有一秒來到日本的錯覺，充滿日本氛圍感，經典菜單有鰻魚飯三吃、江戶川套餐、鰻骨仙貝、鰻魚玉子燒等，其中「鰻魚飯三吃」顧名思義就是有3種吃法，可以將鰻魚飯分成3等分，第1吃建議先吃原味搭配一點日本山椒粉，它的味道有點類似胡椒的感覺，第二吃就是芥末搭配蔥花，像拌飯一樣拌著吃，蔥控絕對不能錯過，第3吃將高湯直接加進去，就像茶泡飯的感覺，特別的鰻骨仙貝使用當日現殺的鰻魚骨頭，清洗後川燙再高溫油炸，吃起來就像餅乾一樣，「鰻魚控」絕對不能錯過這些鰻魚料理，結帳再用「JCB卡」，秒省141元。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲「鰻魚飯三吃」顧名思義就是有3種吃法。

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲鰻骨仙貝使用當日現殺的鰻魚骨頭，吃起來就像餅乾一樣。

 擁有超多優惠的「JCB卡」，合作高達20間日系經典名店推出優惠，對於精打細算又喜歡日本風情的民眾，真的是一大福音，到JCB官網還可以看到更多店家刷卡優惠資訊，記得結帳要刷神卡「JCB卡」，小編們一整天吃下來立刻省了646元，又可以吃一頓大餐了！

▲▼JCB卡,日料,優惠。（翻攝影片）

▲小編們一整天吃下來立刻省了646元，又可以吃一頓大餐了！

▲▼JCB卡,日料,優惠。（圖／翻攝影片）

▲JCB官網還可以看到更多店家刷卡優惠資訊。

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JCB卡日料優惠

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