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台南市兩階段海葬優惠　讓環保葬更多元便民

▲台南市民政局推廣環保葬，2022年提供兩階段海葬優惠服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市民政局推廣環保葬，2022年提供兩階段海葬優惠服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府為推廣環保自然葬，2014年設置的大內骨灰植存專區，啟用至今植存總數量已突破4000位，而2021年6月29日完成啟用的仁德生命紀念園區，截至今2022年3月底植存數也超過600位，使用人數逐年攀升，環保自然葬越來越廣為台南市民接受。

市長黃偉哲秉持著綠色環保的殯葬理念，提供更多元的方式供民眾選擇，自2021年開辦海葬優惠措施以來，受理海葬件數也明顯提高，為持續推廣台南市海葬業務，2022年提供兩階段海葬優惠服務，第一階段提供3位名額船舶載具服務家屬，並配合火化、骨灰在處理費用免予收費及骨灰暫存1個月免予收費等優惠措施。第二階段於上述優惠滿額後，改以申辦海葬每位亡者補助1萬5千元及骨灰暫存1個月免予收費等優惠。

民政局長姜淋煌表示，2022年度第1組申請者已於3月22日辦理出港海葬，由民政局同仁協助台南市市民執行海葬任務，伴隨家屬的祝福與思念，人生旅途終點回歸自然海天一色，把土地遺愛後人永續利用。

推廣日期自2022年3月1日起至10月31日（考量冬季海象較不穩定），申請資格為依亡者遺囑或由亡者之配偶、直系血親或旁系二親等同意，如有海葬優惠或環保葬申辦上的相關任何問題，可洽詢市政府民政局（06-2991111）或台南市殯葬管理所（ 06-2144333）。

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