錯過初期優惠！他賭一把「五倍券卻快過期」　內行曝划算妙招

▲振興五倍券使用期限將至。（圖／記者周姈姈攝）

記者黃品臻／綜合報導

振興五倍券將在4月30日到期，還沒用完的民眾要用要快！就有網友發文表示，五倍券發放的初期因為不想跟人搶優惠，拖了一陣子才去領，原先想著賭一把，看看過期前還能不能有其他優惠，沒想到卻找不到，對此就有內行人提出實用建議。

該名網友在PTT的WomenTalk板上以「快過期的五倍券」發文表示，「一開始不想跟別人擠優惠，拖了好一陣子才去領紙本。」

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沒想到原PO領完後卻發現優惠都沒了，「就一個很奇怪的比較心態，想著這樣吃虧，於是就繼續放，看看過期之前有沒有新優惠」。然而，原PO卻找不太到什麼好康，讓他無奈嘆道「五倍券一張不少還包在套內」。

網友們對此紛紛留言表示，「給我，我幫你解決」、「浪費，可惜了」、「留著珍藏」、「真的，想說最後是不是有超殺優惠，根本沒有」、「我幫你拿去吃哈根達斯」、「其實可以給我」。

▲網友給原PO提出了許多用掉五倍券的建議。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

另外也有不少網友給出實用建議，「不能找零就去7-11囤咖啡啊」、「買3C最快花完，頂多貼一些錢」、「有些社福團體有收～可以捐」、「唐吉軻德還有五倍券優惠」、「跟我一樣去買彩券啊，5000換兩萬回來」、「一定要有優惠才用？與其浪費不用還不如想想，買可以使用長久的東西，所以我買烤箱，NET兩件五折，四件外套、衛生紙、肥皂、口罩、洗衣精、貴貴餅乾，也可以考慮將五倍券捐出，看看周圍有沒有人比你需要」、「最近去京星吃可以消費滿1000，只要有一張五倍券付款其餘差額刷卡現金都行，送300現金券喔！我覺得還滿划算的，趕快花掉吧」。