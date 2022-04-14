巨石砸橋　中橫便道17.2K拚合歡山花季前先行通車

記者 哈勇嘎奧／台中報導

111年合歡山杜鵑花季高乘載管制即將實施，為維護大梨山地區民眾的進出，以及農產運輸之需求，公總谷關段卯足勁趕辦中橫便道搶修，力拼合歡山花季管制前，提供最優質的通行條件，另通行時段除平日7時及16時30分等2班次外，假日增開10點班次，同時為鼓勵民眾假日通行增開10點的班次，現場將發給小確幸禮。

▲ 中橫便道17.2K鋼橋，因巨石砸落鋼梁變形，公路局積極搶修在合歡山花季時先行通行載重9噸以下的貨車。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

公路局谷關工務段段長呂正安表示，巨石重擊台8臨37線（中橫便道）17k+200德基路段之橋梁，經積極搶修進度超前，4/16日起放寬開放有通行資格之9噸以下載貨車輛通行，而9至17噸之大貨車仍僅開放空車通行，本次橋梁受損十分嚴重，然為維護大梨山居民通行之需，在繁複的搶修過程中，一旦階段性搶修後即逐步開放，感謝各方的包涵。日前小型車（3.5噸以下）、豐原客運865路及「3.5噸以上至17噸之空車」通行外，近期拆換受損大梁後，再增加開放9噸以下載貨車輛通行，後續將監測橋梁結構承載受力情形屬穩定後，再逐步放寬至17噸以下貨車皆可載貨通行。

為維護梨山地區民眾通行權益，中橫便道受損橋梁段不僅加緊趕工，且挹注搶修經費擇優選快速兼顧通行需求之修復方案，另4月至6月疏運假日管制期間，乃暫時停止搶修並增開早上10時通行班次，並於6月20日(星期一)恢復原管制通行方式。敬請提早規劃行程，儘量利用中橫便道加開時段，以避開台14甲塞車時段。惟如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。