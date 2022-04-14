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台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大坦承有學生確診並提出防疫圍堵措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診案例連環爆，台大昨（13日）晚起短短不到一天內傳出多名學生確診，台大也在今天公告，校內已有數名學生確診，並出現相關接觸者，校方也將確診者、接觸者分為三大類進行防疫圍堵，而因隔離或健康自主管理而無法到校上課學生，也提醒授課教師務必提供線上課程或遠距教學。

國內疫情升溫，校園確診連環爆，台大從昨晚起，在學生宿舍、農化系等陸續傳出學生確診，其中校方公告，農化新館從今天起封館一週，該系所有師生將造冊發送快篩試劑自行快篩，還要師生盡快填寫相關資料，將會盡快安排師生領取快篩試劑。

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台大校方今天在網站公告「確診個案處理方式及教學等防疫措施」，僅說明有數位學生確診，但並未說明確診學生就讀科系與是否住宿等相關資訊，同時校方也將確診者、接觸者（疑似密切接觸者、一般接觸者）分為三大類進行防疫圍堵。

以「疑似密切接觸者」為例，台大指出，凡是確診者發病前4天至被隔離前，曾經在任一方未佩戴口罩情況下接觸，如共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、醫療照護院所、搭乘交通工具及可能接觸達 15分鐘未戴口罩對象，由台大將先初步匡列為「疑似密切接觸者」，將依檢驗量能儘快安排PCR採檢。

而隨著疫情升溫，台大也提醒師生，餐飲請盡量外帶使用，若需內用則保持適當距離，並隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，要是如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，應儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。

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