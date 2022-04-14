不只部立花蓮醫院！護理之家也爆群聚　48住民、4看護確診

記者蔡怡萍／花蓮報導

今日花蓮本土確診再加46例，目前為止花蓮累積確診達255例，住院120人、離院16人。今日46例中奧斯卡餐廳相關2人、慈濟醫院8人、小加拿大補習班8人、部立花蓮醫院16人、外縣市確診相關2人、疫調中10人，花蓮縣長徐榛蔚表示足跡熱點仍在以上幾處外，今天疫調中新增熱點有滿庭芳太監雞、北埔戲谷網咖。而爆發院內感染的部立花蓮醫院院長，也特別在疫情記者會中表示，至目前為止除了有案號的16例外，花蓮醫院附屬護理之家也爆群聚、目前總共驗出52位確診。

▲部立花蓮醫院連同附屬護理之家，2處爆發院內感染。（圖／記者柯政誟攝）

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部立花蓮醫院院長表示，今天公布的16例院內感染，可分為14例護理之家相關、2例醫院院區相關，視為2群聚。而主要的護理之家群聚，在4/12晚上6點接獲1名照服員，覺得有症狀在家自行快篩陽性通報，回到醫院PCR陽性確診後，當天就匡列90名員工採檢，而在陽性報告陸續出來後，決定要做護理之家、部立醫院全院普篩，到目前為止79位護理之家住民、4名外籍看護，有48位住民PCR為陽性、4名看護全為陽性，共52人確診，其實是比今天指揮中心公布的還多，只是目前部分尚無案號。

由於花蓮醫院同時發生2個群聚事件，將影響醫療量能，今天開始部立花蓮醫院停止門診、急診，醫療降載，日照中心暫停，不開放探病，住院患者「不進不出」。