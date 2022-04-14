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新北市圖打造「多元情境兒童室」　小朋友體驗閱讀走秀開箱

▲新北市圖打造「多元情境兒童室」 小朋友體驗閱讀走秀開箱。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖打造「多元情境兒童室」，小朋友體驗閱讀走秀開箱。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著全球化的發展趨勢，新北市致力推行國際教育，新北市立圖書館林口分館特別在屬於兒童的四月裡，打造多元文化情境兒童室，將多語學習融入閱讀中，同時搭配SDGs國際議題，讓小朋友從動手做及文化體驗活動中，培養跨文化素養，與國際接軌。

新北市圖林口分館新設置的「多元文化情境兒童室」特別邀請林口南勢國小的小朋友，用閱讀走秀的方式，為大家開箱介紹，4月16日推出「童玩閱世界」闖關活動，只要持有新北市立圖書館借閱證的國小學童，便可免費報名參加。

新北市立圖書館王錦華館長表示，全球化來臨，建立孩子的國際觀，培養多元文化視野，為現今教育與學習中相當重要的一環，為了將國際教育融入圖書館環境中，同時搭配SDGs國際議題，讓孩子可以透過結合語言學習的多元閱讀活動，認識不同國家的語言、生活和文化，從小接觸、培養對國際人事物的關心，拓展孩子的視野，以閱讀為起點。

林口分館主任黎育成表示，林口有許多國際學校，平日也有許多外籍人士前來利用圖書館，此次透過教育部的經費補助，特別將4樓兒童室打造為「多元情境兒童室」，從5月份開始推出一系列免費跨文化學習課程。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2609-1417。

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