快訊／全國首創！新北「居家照護」指南出爐　一鍵下載看這裡

▲新北市居家照護關懷方案手冊。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土確診數激增！為確保醫療量能運行，讓無症狀或輕症病患在家中得到專業醫療照護，新北成為全國領頭羊，首創全國推出「居家照護計畫」，並提供「居家照護關懷方案手冊」（可點擊下載）。截至4月14日為止，已有150位新北居民選擇居家照護。

新北市長侯友宜表示，既然防疫政策逐漸走向開放，就要做好策略因應，絕對不能拖垮醫療量能，新北市走在最前面，願意率先承擔，首創全國推出「居家照護計畫」，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。

新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分。「健康照護」部分，由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作。

此外，以「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0）作為居家照護的健康管理工具，透過智能量測設備及數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，同時還有遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。

若居家照護民眾需用藥，新北市政府與新北藥師公會合作，讓責任醫院開立電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達。

至於「生活關懷」部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，照顧民眾在家生活大小事。

考量到部分居隔民眾，即使在充分提供各種生活醫療的協助下，仍可能出現過度緊張焦慮，感覺壓力難以承受，甚至感到心情憂鬱的情形，「新北居家照護計畫」與在地的臨床心理師公會與諮商心理師公會通力合作，515位專業心理師做為後盾，開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情，共同度過疫情。