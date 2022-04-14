男找徵信社裝GPS查小王　被發現又裝...還想用女兒書包偷錄音

▲台南一施姓男子因懷疑老婆外遇，請徵信人員在疑似外遇對象的車底加裝GPS監視行蹤。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／台南報導

台南施姓男子因老婆常搭王姓男子的車，懷疑老婆外遇，雖明知自己因家暴被妻子聲請核發保護令，仍於109年9月委託徵信社追查，在王男車上設置GPS監視行蹤。被王男發現後拆下報警，警方埋伏現場，逮捕再度來裝設GPS的徵信人員。最後經台南地院審理，依施男違反保護令罪，處6月徒刑，可易科罰金。2名徵信社員工被依妨害秘密罪各判刑4個月和3個月。

施男曾對老婆和2名未成年子女家暴，知道不能跟蹤妻子，但因發覺老婆常搭王男的車，懷疑老婆外遇，在109年9月仍把王男車牌和老婆可能出入地點交與徵信社，讓徵信社在王男車底加裝GPS監視行蹤。

王男於109年11月16日發現自己的車被裝GPS追蹤器，立即拿下並報警，12月4日發現自己又被裝了一次，員警遂開始埋伏，並於12月8日晚間7點當場逮捕來更換GPS追蹤器的徵信人員。

施男辯稱自己不知道徵信社會用違法手段調查，他找徵信社只是想確認小孩是否有正常去上課、安不安全。但徵信社出示和施男的LINE紀錄打臉，對話顯示施男經常向徵信社索取王男的開車行蹤，還一度主動提議，要在讀幼稚園女兒書包上藏錄音設備，想錄下老婆和王男的對話。

台南地院審酌施男明知保護令規定，仍藐視公權力、破壞保護令損害他人權益，惟考量施姓男子與老婆已達成和解，王男則請求從重量刑，最後以施男違反保護令罪，處6月徒刑，可易科罰金。2名徵信社員工也被依妨害秘密罪，各判刑4個月和3個月。