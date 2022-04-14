台東成功進香團20人確診　5國小+幼兒園停課2天！197人快篩結果曝

▲成功鎮及議會快篩站下午結果全陰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東今(14)日新增23確診個案，今年台東累積確診47人。縣長饒慶鈴表示，今日確診者包括成功鎮廟宇進香團就有20人，另有2位是案29378(至花蓮慈濟陪病)的接觸者，還有1位是有台北足跡、在綠島工作的確診者。今天在成功及縣議會啟動快篩站，至下午14:00止篩檢197人，全數陰性。

饒慶鈴今召開疫情記者會說明，成功廟宇進香團4月7日至10日外縣市進香，目前包括1位議員在內有14位男性、6位女性，共20人確診(18位成功鎮民、2位台東市人)，年齡介於20多至70多歲，Ct值介於12.9至35.3，縣府將陸續提供疫調結果。另外2位為到花蓮慈濟陪病的案29378密切接觸者，均為成功鎮女性、60多歲，PCR採檢確診，Ct值各為17及25.1。最後1位在綠島工作的30歲男性、無症狀，4/8曾至台北參加活動、4/10返回綠島。

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由於成功鎮20例確診，包括新港國中、成功國小、三民國小、富山國小幼兒園、豐榮國小幼兒園等校，因學生家人確診被匡列，今明2天預防性停課；成功商水、臺東特教學校則是部份班級停課。另外，縣府已於今天13:00在成功海濱公園停車場啟動快篩站，明天8:00-12:00、13:30到17:30持續啟動。

台東也加嚴相關防疫措施，饒慶鈴宣布即日起醫院及住宿型機構禁止探病至4/30、國小及幼兒園暫停跨縣市畢旅及教學活動至5/13。另有關醫療整備量能，目前部東、馬偕及東基共提供43床專責病床，已使用23床；也已協調整備部東和馬偕，若有需要可隨時再釋出96床。