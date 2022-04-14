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紅火蟻又來了！防治18年花費2.5億打水漂　全台桃園最嚴重

桃園許多新闢公園紅火蟻肆虐，咬到小孩不堪設想，圖為平鎮雙連坡碉堡公園的紅火蟻丘。（圖／蔡依珍攝）

▲桃園許多新闢公園紅火蟻肆虐，咬到小孩不堪設想，圖為平鎮雙連坡碉堡公園的紅火蟻丘。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

桃園紅火蟻防治逾18年，列管面積仍冠全台，除復興外都是熱區，藍營議員13日痛陳，前年才遭監察院點名改善，3月底又有大園余姓整地工人遭咬送命，市府5年編列2.5億卻不見成效都「打水漂」，農業局強調防治面積今年降至3.9萬公頃，且發生率降1.2％，會持續努力跨局處合作防治。

議員黃敬平和陳美梅說，許多新闢公園紅火蟻肆虐，民眾常看到壟起的蟻丘，咬到小孩不堪設想，黃更直指平鎮區1895乙未保台紀念公園，去年11月開幕前1周到訪時，仍是遍地蟻丘，插著防治的小紅旗，開幕當天全部拔旗，讓市長鄭文燦親臨風光啟用，如今常看到不知情民眾躺草地都讓他捏把冷汗，質問到底有無根治？

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議員黃婉如、張桂綿也說，依據國家紅火蟻防治中心1月報表，原亮紅燈的8縣市都能縮小控制，僅剩新北、桃園、新竹和金門仍列「紅火蟻普遍發生區」，且其他縣市僅2至4區，桃園卻全市都榜上有名，且除復興區外，12區都是紅火蟻入侵的危險熱區，名列全台最嚴重，直指年年編列4940萬元的防治預算，至今無法完全撲殺杜絕。

議員徐其萬也感嘆紅火蟻害命，有余姓挖土機司機，3月29日在大園整地，因被紅火蟻咬傷到貨櫃工寮休息，豈料同事1小時後去探視，余男已氣絕身亡，送醫仍回天乏術，紅火蟻傷害市民生命財產安全，要求根治。

議員陳萬得則說，桃園是國內首遭紅火蟻入侵且受災面積最大的縣市，但2004年防治至今，仍遭監委點名預算分配欠妥、人力不足、施藥抽查不實，且未對營建土石方建立主動監督機制，導致防治面積不減反增，至2020年仍高達4.9萬公頃。

農業局長郭承泉坦言桃園紅火蟻問題全台最嚴重，在專家建議下每年4至6月、9至11月，全市各土地目的事業主管單位在共同時間共同防治，餌劑、藥劑雙管齊下，今年防治面積已縮減到3.6萬至3.9萬公頃，監院也已解列，且目前密度穩定控制中，農委會防檢局調查也發現桃園去年紅火蟻發生率為21.2％，較2020年減少1.2％，會持續努力跨局處合作防治。至於余姓工人尚無法確定正確死因，會持續追蹤。

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