點外送驚見女友媽！她冷淡裝不認識　男心寒：對我可能真心嗎？

▲男子對於女友看見外送員媽媽卻當不認識，讓他心寒想分手。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名男網友13日在「匿名公社」PO文表示，自己日前叫宵夜外送，沒想到送來餐點的外送員竟是女友的媽媽，女友當時看到後裝作不認識，道謝後便拿走餐點，這樣的行為讓他感到十分心寒，甚至冒出分手的念頭，「對媽媽都可以用這種態度，對我有可能會有真心嗎？」

原PO在「匿名公社」發文表示，自己某日加班時，女友到公司來陪伴，後來因女友肚子餓，他就叫了外送，餐點送達時兩人一起下樓拿取，「外送員是個阿姨，她看到女友時明顯愣了一下，然後就伸手打招呼，但女友完全沒反應，外送阿姨拉下口罩好像要說什麼，結果女友餐點一搶說了句謝謝，轉頭就進公司。」

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男網友表示，自己付錢時發現該名外送員竟是女友的媽媽，自己此前曾偶然看到女友媽媽和弟弟外出買東西才因此認出對方，但此事女友並不知情。原PO表示，自己對女友的行為感到相當錯愕，回到公司後忍不住問對方，「妳剛剛取餐時怎麼用搶的，很沒禮貌耶！結果她回我，對外送員要什麼禮貌，我不是有說謝謝了嗎？」男網友說道，自己對女友的態度感到很生氣，兩人後來大吵一架後不歡而散。

原PO在文末感嘆，「女友在我眼中一直是很有禮貌，很體貼的人，但我不知道她為什麼要這樣對待自己的媽媽？就只因為怕我知道她媽是外送員嗎？她媽當時眼中的落寞，讓我一想起來就難過。」而他也質疑，女友交往以來的溫柔懂事是否都是刻意裝的，「我現在滿腦子都是她那不屑的表情，真的太讓人心寒了。我已經無法繼續跟她走下去，也決定明天就跟她攤牌提分手，對媽媽都可以用這種態度，對我有可能會有真心嗎？」

許多網友看過貼文後，紛紛留言，「可以分了，對自己母親都這樣了，以後還得了」、「真實的？有點誇張…」、「等你變她家人時就會這樣對你了」；但也有人建議，先和女友談談再說，或許有所誤會，「先了解情況再說，家家都有難唸的經，先有同理心，她才不會認為你預設立場」、「先了解到底發生什麼事，再決定後續的動作」、「自卑感吧？不想讓你見到他媽媽是外送員，他還是你心中的好女孩就好好談！祝你們繼續走下去」、「可能是自尊心作祟，好好聊，可以坦誠告訴女友知道是媽媽。」

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