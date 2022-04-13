下班買烤鴨回家！鄰居關心「你借錢長輩知道嗎？」　他低頭一看冏了

▲原PO買烤鴨回家，卻狂被鄰居誤會向當鋪借錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

這算是一種異業結盟嗎？一名網友昨天12日在臉書PO文聲稱，自己在下班途中，買了半隻烤鴨回家準備享用，沒想到接連遇到幾個鄰居，一看到他手中的烤鴨，先是皺起眉頭，之後便頻頻關心「你去借錢，你家長輩知道嗎」，讓他聽了簡直一頭霧水。直到回家放下烤鴨，準備打開時，赫然看到買烤鴨的袋子上，居然印著當鋪廣告，這才發現原來是一場誤會。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文提到，昨天下班離開公司之後，因為路過一間烤鴨店，臨時買半隻烤鴨想回家解饞，結果在公寓樓下停好車，手拿著烤鴨準備上樓時，先是遇到一位鄰居，跟雙方打了招呼後，對方看了一眼他手上的烤鴨，突然皺起眉頭問，「你去借錢喔？」原PO說，他當下雖然覺得很奇怪，但還是連忙搖頭表示沒有，這位鄰居離開前，又追加一句，「沒去借錢就好，少年人要會想」。而就在他納悶，鄰居怎麼會這樣問的時候，又恰巧遇到另一名鄰居要出門，他一樣很有禮貌地跟對方打招呼，但鄰居一看到他提著烤鴨，馬上露出一臉疑惑的表情說，「你去借錢，你家長輩知道嗎？」

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原PO再次否認，心中並忍不住碎念，「怎麼一見面就關心我有沒有去借錢，我是哪裡看起來很缺錢啦！」後來他把烤鴨提回家，低頭一看到烤鴨的袋子，才恍然大悟，鄰居們為什麼狂問他為何借錢，原來是烤鴨的袋子上，印著當鋪的廣告啊！

▲原來問題出在提袋上的廣告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網友看完原PO這篇無奈被誤會的文章都笑翻，不少人就留言調侃，「當鋪可能是烤鴨店老闆的副業」、「鴨鴨去借錢了」、「被當鋪耽誤的烤鴨店」；也有網友猜測，這可能是當鋪跟烤鴨店的異業結盟，也就是當鋪免費提供袋子給店家使用，順便幫自己打廣告。

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