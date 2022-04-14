瘦到鄰居認不得！大食女產後「控制飲食+健身」半年變超媽

▲女網友靠飲食加健身成功瘦身。（圖／翻攝臉書爆料公社）

圖文／CTWANT

許多媽媽在懷孕後，身材一去不復返，有名女網友在臉書爆料公社發文，她懷孕生產後變胖，加上去年防疫在家，迎來人生體重最高峰，甚至開始出現糖尿病症狀（血糖變化引發發抖、心悸、頭暈），她決定痛定思痛，靠飲食和健身控制體重，瘦到連鄰居都不認得。

她在貼文中指出，去年10/1開始使用斷食168（中間有穿插186、204）搭配醫生的211餐盤，不到2個月，褲子從XL緊繃到可以拉上S，而她瘦下來後才開始運動，持續到現在，每天進行100個深蹲、100單車捲腹、100踮腳橋式、100弓箭步（分腿蹲）、跪姿伏地挺身20下、貼牆伏地挺身20下、仰臥起坐50下。

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她說，她原本食量很大，原本一天三餐8小時內吃完。後來調整成兩餐，中間嘴饞吃無糖花生醬。發覺自己不會餓，開始嘗試186。後來改成204吃完兩餐，有點胃痛，就又慢慢改回186。目前大概是12點多吃午餐，下午茶一湯匙無糖顆粒花生醬晚餐七點前結束。

▲女網友貼出她平常吃的食物。（圖／翻攝臉書爆料公社）

她也鼓勵大家，雖然每個人體質不同，成果有快慢，但就像爬山：有的人腳程快、有的腳程慢，只要方向正確，總有到達目的地的那天一起加油

網友看到貼文後回應，「我們懶爛人一起振作吧」、「佩服」、「一起健康」、「好勵志的文」、「根本2個人」、「向你看齊，我也是堅持不吃藥，靠運動跟吃天然食物」、「看你這樣我真的要去面壁自己怎麼可以繼續放縱」。

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