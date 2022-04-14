快訊／台東+23足跡曝！進香團成員20人確診　成功鎮設快篩站

▲0414台東縣防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／台東報導

指揮中心14日宣布台灣新增874例本土病例，創下歷史新高。其中台東新增23例，有20例為成功廟宇進香團成員，2例確診者曾接觸花蓮慈濟陪病確診者，1例為綠島男性。

成功廟宇進香團含司機共31人，於4/7-4/10搭遊覽車到外縣市活動，同行者其中1人為成功鎮30歲男性，4/9留在外縣市發現確診，台東縣衛生局接獲通知，擴大採檢其他團員，共有20人確診，14位為男性，6為位女性，年齡介於20-70歲之間，Ct值介於12.9-35.3。。

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另外3位確診者，其中2人皆為成功鎮60多歲女性，曾接觸花蓮慈濟陪病確診的案29378，Ct值分別為17及25.1。剩下一人為綠島30歲男性，已接種3劑疫苗，4/8-4/10曾到北部活動，10日返回綠島，經調查與高雄確診案28673綠島旅遊無關。

此外，因台東縣議會有議員確診，台東縣議會快篩132位，都是陰性反應。縣長饒慶鈴表示，目前確診者與成功鎮地緣關係強，特別在成功鎮設立快篩站，從下午1點開始快篩了65位，都是陰性反應。

台東縣政府為加嚴防疫措施，也公布醫院及住宿型機構禁止探病至4/30，國小及幼兒園也停止跨縣市畢旅及教學活動至5/13。

▼0414台東縣確診者足跡。（圖／台東政府提供）