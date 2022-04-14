銓敘部提修法提升政府績效　擴大甄選管道增加用人彈性

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部14日表示，有鑑於時代快速變遷，為有效提升政府施政績效，以回應人民提高服務品質的期待，所以規劃研修《公務人員陞遷法》，未來將參酌各界相關建議，朝向「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」等面向研議。

考試院14日召開院會，銓敘部以「公務人員陞遷法修法規劃方向」為題進行業務報告。銓敘部表示，今天向考試院進行報告，以確立修法方向，後續將依循法制作業程序，辦理相關修法事宜。

銓敘部指出，有鑑於時代快速變遷，為有效提升政府施政績效，以回應人民提高服務品質的期待，所以規劃研修《公務人員陞遷法》，希望讓機關在人才的拔擢及培育上能更有彈性，使公務人員依其工作表現獲得合理陞遷，以強化政府施政能量，提供更優質服務。

銓敘部說明，這次《公務人員陞遷法》的修法規劃，主要是配合政府重要政策和機關實務需要，並參酌各界相關建議，朝「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」等面向研議。

考試院長黃榮村表示，良好的陞遷制度，不僅可提供公務人員公務生涯規劃的願景，激勵公務人員發揮潛能，創造工作績效，同時也能提升政府施政效能。

黃榮村說，社會各界期望考試院成為稱職的國家人力資源部門，銓敘部作為掌理我國各項人事制度的核心機關，正積極研修公務人員陞遷法制，期許能尋求最適策略、優化人才成長環境，厚植國家公務人力資本，進而提升政府整體服務效能及國家總體競爭力。