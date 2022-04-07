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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬建議國考廢考國文　考選部：減少艱深冷僻試題

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委鄭運鵬日前建議國考廢考國文。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬日前建議國考廢考國文，考選部7日表示，各機關因業務性質有別，需要的核心職能不盡相同，但中文能力屬於共通性職能，未來國文科目的精進方向，測驗題將減少評測記憶性、艱深冷僻試題，以評量閱讀理解能力為重點，作文設題設計也將朝向多元的取材和型式調整。

考試院7日召開院會，考選部提出「現代化政府治理人才所需之中文能力分析」專案報告，彙整政府機關從教育、用人需求、考試、訓練等方面所提意見，與會的考試委員也就報告內容提出相關建言。

考試院長黃榮村表示，語文屬於公務人員重要的基本能力，如何透過國家考試確實提升公務人員所需的中文能力，仍請考選部、用人機關及典試委員會審慎研議，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續精進國文科目試題型式或內容的參考，以滿足現代政府運作所需。

考選部在報告中指出，中文能力為公務人員的核心職能，而各用人機關對於公務人員中文能力的需求，大致可彙整成四個面向，第一是論述表達能力，第二是閱讀理解能力，第三是邏輯思辨能力，第四則是溝通能力。

考選部說，目前公務人員考試列考國文，主要是作文與測驗題，對提升國文科目評量效能的具體作法，多數機關建議可改以多元化寫作來替代長篇作文，取材上要儘量貼合公務機關業務實際運作狀況，如列考新聞稿、摘要評論、宣導文案、申請案件擬答等等試題，也有機關建議減少或刪除國學常識測驗題的占分比例。

考選部表示，對於各機關提供各項精進國文科目意見，考選部將作進一步探討，雖然各機關因業務性質有別，導致所需要的核心職能不盡相同，但中文能力應屬共通性職能。

考選部指出，未來國文科目的精進方向，測驗題將減少評測記憶性、艱深冷僻試題，以評量閱讀理解能力為重點，作文設題設計也將朝向多元的取材和型式調整，並且針對不同職務特性配合測驗目標設計試題。

考選部說，目前已針對高考二級、高考三級及普通考試國文科目列考題型研擬改進措施，2023年起將高考三級及普通考試列考題型調整為作文與測驗混合題型，並將高考二級列考題型調整為僅有作文題型，初等考試則維持只有測驗題型。

考選部強調，各等級考試採差異化的評量方式，可以提升衡鑑效果，未來也將視各等級考試的評測結果，再進一步思考調整國文科目列考題型，或者以含評測語文推理在內的性向測驗等其他方式，持續精進初任公務人員的中文能力。

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