馮世寬質疑退撫基金績效不佳　銓敘部反批「對實務欠缺理解」

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

公務人員退撫基金日前公布今年至2月底績效，虧損新台幣173.88億元，退輔會主委馮世寬7日表示，退撫基金是由考試院主管，他認為現在的單位很沒有效益。對此，銓敘部長周志宏回應，馮世寬的發言初衷或許基於關心，但評論內容顯示對政府基金運作的實務較欠缺理解。

馮世寬7日上午在立法院受訪時表示，退撫基金不是退輔會管的，應該是在考試院在幫退輔會管理，「我也覺得很奇怪，那麼多的錢，應該找一個會投資的公司幫我們操作，而不是我們公務員自己操作」，並直言現在的單位很沒有效益。

對此，銓敘部下午發布新聞稿表示，退撫基金近3年加權平均收益率為10.38%，且去年收益率達11.85%，在政府六大基金中排名第二，除了公保準備金之外，還優於行政院管理各政府基金的表現。

銓敘部說明，今年前2個月因美國聯準會升息、俄烏地緣政治局勢加劇等因素，導致全球股市普遍下跌而有虧損現象，但退撫基金虧損幅度最小，表現居各政府基金第一，因此不應以短期現象評價同仁整體表現，「否則難免失之偏頗，也抹煞公務同仁的努力付出」。

周志宏指出，馮世寬的發言初衷或許基於關心，但其評論內容顯示對政府基金運作的實務較欠缺理解。退撫基金與行政院勞動基金等運作相似，長期皆有委託專業機構經營代操，但也保持部分自營以分散投資風險。

周志宏說，退撫基金在自營部分，也是由具基金營運專業背景的公務同仁負責，並有專家顧問協助擬定投資策略，長期以來自營與委外的收益率也大致相當，馮世寬的認知與事實有相當的落差。

周志宏表示，基金管理委員會的同仁一貫本於職責，持續提升經營績效，也歡迎各種專業建議，但是對於外界的錯誤理解與評論，仍有澄清的必要，避免以訛傳訛、造成社會誤解。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，2022年截至2月28日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損173.88億元，期間實際收益率為負2.4%。其中，自行經營的固定收益為16.38億元，期間收益率0.71%；資本利得收益數虧損37.8億元，收益率負2.63%。