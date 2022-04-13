　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，業者未依約在12日完成廢棄物清運，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，業者未依約在12日完成廢棄物清運，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福商倉儲上月10日發生大火，延燒21天才被撲滅，期間產生惡臭與大量廢棄物讓周遭居民苦不堪言，市長鄭文燦指示環保局依空汙法最高額500萬元重罰，並限期於4月12日須完成清運，但業者未依約完成；環保局13日再度到廠區複查，其中6樓部分仍有約3500公噸廢棄物未清理，當場再開罰100萬元，並限期2週內須完成清運。

市府環保局今天複查美福倉儲現場，其中4樓約2500噸腐臭肉品等廢棄物已清空，但仍殘留惡臭氣味。另外6樓仍有約3500噸仍未清理廢棄物，環局人員認定業者未依約完成清運，複查後仍依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，同時限期2周內，亦即本月28日前需完成清理。

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹區公所就美福倉儲補償周邊里民部分與業者協調，美福業者由羅姓發言人會同台大環工究所前所長吳先琪等人出席，區公所將蘆竹、龜山兩地受空汙影響27里資料交給美福業者評估。美福業者代表亦表示，廠方也是火災受害者之一，但絕對有誠意做好敦親睦鄰工作。

區公所指出，原先評估影響區域蘆竹17個里與龜山區2個里，後來發現影響範圍不只這些區域，因此再納入龜山區大坑、蘆竹區南崁等9里，合計27個里。

美福倉儲羅姓發言人則強調，今天與地方互動為「敦親睦鄰」，會將區公所與環保局要求與建議帶回公司內部討論後做出回應。

【更多新聞】

超商突冒大火濃煙竄天　樓上托嬰中心緊急疏散

重機台3線飆速142挨罰1.2萬　民眾實測打臉...警：不服可申訴

►快訊／桃園最新35處足跡曝！台茂、新光三越、好市多南崁店入列

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
小鐘陷染疫危機！接觸確診者1hr「全程無罩」
快訊／北市公布7張足跡圖　信義威秀、麥當勞入列
女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告喊：沒錢賠
福原愛傳「再婚橫濱男」　江宏傑一句話發聲了
快訊／北一女教師確診　任教班級停課3天
快訊／國防大學1學員確診　啟動分艙分流
12歲孫狂刷百萬「買到戶頭剩5元」　養老金全沒阿公哭了
快訊／女駕駛開車撞待轉區　6機車「骨牌式全倒」4人送醫
日圓墜20年新低！換新台幣10萬多賺1.2萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了

女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告直喊：沒錢賠妳

快訊／6機車待轉區被撞翻！女駕駛開車左轉闖禍　4人受傷送醫

警抄期貨簽注站逮14人　開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬

美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

正妹刺青師X2工作照曝光　告贏盜圖母子「請大家支持原創者」

彰化139線死亡彎道又車禍　騎士蟲爬手嚇到自摔趴地...雙手骨折

飯店大亨爆未婚生女　小三怨「沒付扶養費」怒棄4歲女結果慘了

萬華分局與刑大員警「錢櫃歡唱」3確診　北市警累計6人染疫

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了

女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告直喊：沒錢賠妳

快訊／6機車待轉區被撞翻！女駕駛開車左轉闖禍　4人受傷送醫

警抄期貨簽注站逮14人　開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬

美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

正妹刺青師X2工作照曝光　告贏盜圖母子「請大家支持原創者」

彰化139線死亡彎道又車禍　騎士蟲爬手嚇到自摔趴地...雙手骨折

飯店大亨爆未婚生女　小三怨「沒付扶養費」怒棄4歲女結果慘了

萬華分局與刑大員警「錢櫃歡唱」3確診　北市警累計6人染疫

汽車遭撞後雨刷狂搖！他好奇問：是按錯嗎　內行揭「保命原因」

台南新市產業園區環評初審過關 　黃偉哲推動聯外道路建設加速開發

蚊子愛叮吃肉人？美女醫解答　「4種人逃不過」是你太臭了

爸怒「要當歌星就滾」　吳宗憲16歲離家吐內心話催淚

疫情燒到演藝圈！　小鐘接觸確診者1hr「全程無罩」出外景途中喊卡

高山峰突被陌生美女問「記得我嗎」　工作人員傻住…揭23年前真相

北市曝7確診足跡！這家禮服店又上榜　信義威秀、永心鳳茶奶茶專門所入列

樂天不輕易變陣　朱育賢回一軍要看狀況

一坪幾10萬也要有儲藏室！　已婚女主播「2理由」大推：很划算

吳念庭扛四棒無懼連3戰敲安　西武止日本火腿連勝

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

即／大鵬灣驚爆命案　醋男把情敵活活打死

重機「25秒騎1.2km」遭罰1萬2　他實測轟不科學

女大生偷看砲友手機驚見7女　結局慘

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

張安樂交保笑：先醜化羞辱我們

勇猛消防員搞上人妻　「4次累死我」正宮提告

人妻4千做半套　莽夫拿鐵門把狂毆男網友

通緝犯躲16年沒事　豬隊友一個Move讓他栽了

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

即／台中豐原工廠全面燃燒　消防全力灌救中

宋少卿酒駕累犯當庭認罪　但不想被關9個月理由曝

更多熱門

相關新聞

美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

桃園市3月份陸續發生大型倉儲大火意外，其中釀成空汙部分，市長鄭文燦6日在市政會議上表示，有關美福倉儲火災後續工作，業者已進行後續火場廢棄物清理作業，環保局會協助監督，空汙部分除依照規定最高額500萬元裁罰外，剩餘空汙賠償問題已要求區公所做對口與業者協商賠償事宜，楊梅家樂福物流中心也比照辦理。

美福倉儲像超大保溫箱　打火兄弟難忘腐肉般惡臭

美福倉儲像超大保溫箱　打火兄弟難忘腐肉般惡臭

美福倉儲大火人員撤出　歷經3週終落幕

美福倉儲大火人員撤出　歷經3週終落幕

美福倉儲火警傳惡臭！　市府重罰500萬

美福倉儲火警傳惡臭！　市府重罰500萬

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

美福倉儲燒逾2周　桃園市府重罰500萬

關鍵字：

美福倉儲未依約完成清運環局開罰百萬元

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

一張表秒懂！6張防疫保單急改行銷策略　這家未上市就停售

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面