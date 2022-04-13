美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，業者未依約在12日完成廢棄物清運，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福商倉儲上月10日發生大火，延燒21天才被撲滅，期間產生惡臭與大量廢棄物讓周遭居民苦不堪言，市長鄭文燦指示環保局依空汙法最高額500萬元重罰，並限期於4月12日須完成清運，但業者未依約完成；環保局13日再度到廠區複查，其中6樓部分仍有約3500公噸廢棄物未清理，當場再開罰100萬元，並限期2週內須完成清運。

市府環保局今天複查美福倉儲現場，其中4樓約2500噸腐臭肉品等廢棄物已清空，但仍殘留惡臭氣味。另外6樓仍有約3500噸仍未清理廢棄物，環局人員認定業者未依約完成清運，複查後仍依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，同時限期2周內，亦即本月28日前需完成清理。

▲桃園市蘆竹美福倉儲大火案，市府環保局今天到場複查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹區公所就美福倉儲補償周邊里民部分與業者協調，美福業者由羅姓發言人會同台大環工究所前所長吳先琪等人出席，區公所將蘆竹、龜山兩地受空汙影響27里資料交給美福業者評估。美福業者代表亦表示，廠方也是火災受害者之一，但絕對有誠意做好敦親睦鄰工作。

區公所指出，原先評估影響區域蘆竹17個里與龜山區2個里，後來發現影響範圍不只這些區域，因此再納入龜山區大坑、蘆竹區南崁等9里，合計27個里。

美福倉儲羅姓發言人則強調，今天與地方互動為「敦親睦鄰」，會將區公所與環保局要求與建議帶回公司內部討論後做出回應。

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