深夜回家撞上飆單車族　沈可婷釀8死「無罪改判6年」即刻入獄

▲沈可婷從無罪改判6年，還得即刻入獄。（圖／（左）翻攝自星洲日報、（右）change.org）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（14）日一個陌生姓名「沈可婷」突然竄升Google熱搜關鍵字第二名，讓許多人都在問「誰啊？」一查才知道，這是源於一起2017年在馬來西亞的一場車禍，沈可婷則是肇事女駕駛，當時她開車撞上一群夜飆單車的少年，造成8死8傷。而引發議論的原因，則是因為案件判決大逆轉，但這起案件實在充滿太多爭議。

時間回到2017年的2月17日，凌晨3點30分左右，當年僅22歲的女駕駛沈可婷在開車回家路上，行經一上坡路段，碰到30多名青少年在新山內環公路夜飆腳踏車。由於該路段是彎道斜坡，外加深夜視線不佳，沈可婷來不及閃避、迎面撞上一群人，6名少年當場死亡，另外2人則在送醫過程中過世，最終造成8死8傷，死者皆介於13至16歲之間。

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根據外媒《星洲日報》報導，2019年10月28日，因為檢察官沒有足夠證據證明沈可婷有罪，法官裁定宣布沈可婷罪名不成立、當庭無罪釋放。同年11月10日，檢察官則是對判決提出上訴。

2021年2月18日，因為控方上訴，案件因此重審，但同年10月10日，法官基於沈可婷在車禍發生時有繫安全帶，開車時速是44.53公里，駕駛車輛會嚴重毀損是因為撞上腳踏車，並不是因為超速，外加沈可婷有公路使用權，便宣告無罪釋放沈可婷，並歸還駕照和保釋金。法官也強調，對事故中逝世的少年表示同情、哀悼，但不影響判決。

結果，經過沈可婷被判無罪，檢方兩度提出上訴，2022年4月13日，最後高等法庭推翻原判，認為她應該意識到該路段昏暗、放慢車速，還指出沈可婷審訊時供稱，「案發現場沒有看到蚊型腳車群」、「看到其他交通工具撞倒死者的腳車後逃跑」，但之前根本沒有這樣的說詞。

此外，法官認為，推事庭沒有考量到辯方無法針對控方指控「彎路及山坡道路危險駕駛」一說挑出疑點，也認為沈可婷不可能不知道夜晚會有蚊型腳車活動。法官表示，被告（沈可婷）應該要更小心駕駛，意識到車禍地段光線不足，外加已經是凌晨，「前方能見距離有限，被告在以車速超過時速40公里抵達事發現場前，應該意識前方有發生風險可能性」。

最後，法庭根據以上數個觀點，認為辯方自辯過程無法挑出合理疑點、控方排除合理懷疑，裁定沈可婷有罪，13日改判她「疏忽駕駛導致他人死亡」，判處坐牢6年，罰款6000令吉（約新台幣4萬1179元），服刑完畢後吊銷執照3年，沈可婷得即刻入獄。