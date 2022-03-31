給你錢趕快出！日清牌麻將搞笑曝光　一條變小雞、條子都是麵

記者周偉承／綜合報導
日本知名泡麵大廠日清杯麵除了賣泡麵相關產品外，也經常「不務正業」推出過許多搞笑周邊商品，每次都能引起網友關注，這次為了紀念自家對職業麻將聯盟的贊助，在推特上ＰＯ出了一張日清原創造型麻將的照片，瞬間又再次引發網友熱烈討論。
照片中可以看到一萬到九萬的字樣被換成了「一麵到九麵」，筒子的圖案遠看可能看不出端倪，不過靠近仔細一看，就會發現竟然變成了日清旗下「どん兵衛」泡麵的包裝字體圖樣，而條子的一條變成了日清小雞的圖案，其餘條子則都改成麵條的形狀，「東西南北」則用「日清食品」四字代替，「紅中」更變成日清LOGO的紅色拉麵碗，中間插著兩根紅色筷子，相當有創意。
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」への協賛を記念して、— カップヌードル (@cupnoodle_jp) March 29, 2022
日清オリジナルの麻雀牌をつくってみました。#Mリーグ #麻雀 #日清牌 pic.twitter.com/ah8aGjSrd4
▲連不會打麻將的人都想收藏！
網友們一看到「日清牌麻將」便紛紛興奮地在底下留言，「超想要」、「一條超可愛」、「條子變成麵條了」、「筒子是どん兵衛」、「筒子的どん兵衛圖案也太厲害了」、「雖然沒在打麻將，但好想要這副牌」、「好想買」、「拜託一定要商品化」。
除了這次大受歡迎的麻將外，日清還曾推出過杯麵配料造型的泡澡玩具，跟放大數倍的蝦米、肉塊、雞蛋等一起泡澡，好像自身也變成配料一樣，超級惡搞。此外，日清還推出過一款1：1杯麵造型的加濕器，啟動後便會飄出陣陣霧氣，不仔細看還真的會以為是剛泡好的杯麵，讓人會心一笑。
カップヌードルの具材の気持ちが味わえるおふろのおもちゃをつくってみました。#お風呂上がりの一杯はカップヌードルで#いい風呂の日 pic.twitter.com/tsomXOwWAX— カップヌードル (@cupnoodle_jp) November 26, 2021
▲日清推出杯麵配料泡澡玩具 。
ポーチが大好評だったカップヌードルBRAND BOOKに、、、— 【公式】宝島社マルチメディア編集局 (@brandmook) November 8, 2021
＼第２弾が登場します／
なんと今度はカップヌードルそっくりの「加湿器」
フタの隙間からフワーッと蒸気を噴出して、お部屋の空気を潤します
本日からご予約開始https://t.co/rVLFBrYTZm pic.twitter.com/FTO6AYD4pk
▲還以為是剛泡好的泡麵呢！
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