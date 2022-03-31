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給你錢趕快出！日清牌麻將搞笑曝光　一條變小雞、條子都是麵

記者周偉承／綜合報導

日本知名泡麵大廠日清杯麵除了賣泡麵相關產品外，也經常「不務正業」推出過許多搞笑周邊商品，每次都能引起網友關注，這次為了紀念自家對職業麻將聯盟的贊助，在推特上ＰＯ出了一張日清原創造型麻將的照片，瞬間又再次引發網友熱烈討論。

照片中可以看到一萬到九萬的字樣被換成了「一麵到九麵」，筒子的圖案遠看可能看不出端倪，不過靠近仔細一看，就會發現竟然變成了日清旗下「どん兵衛」泡麵的包裝字體圖樣，而條子的一條變成了日清小雞的圖案，其餘條子則都改成麵條的形狀，「東西南北」則用「日清食品」四字代替，「紅中」更變成日清LOGO的紅色拉麵碗，中間插著兩根紅色筷子，相當有創意。

▲連不會打麻將的人都想收藏！

網友們一看到「日清牌麻將」便紛紛興奮地在底下留言，「超想要」、「一條超可愛」、「條子變成麵條了」、「筒子是どん兵衛」、「筒子的どん兵衛圖案也太厲害了」、「雖然沒在打麻將，但好想要這副牌」、「好想買」、「拜託一定要商品化」。

除了這次大受歡迎的麻將外，日清還曾推出過杯麵配料造型的泡澡玩具，跟放大數倍的蝦米、肉塊、雞蛋等一起泡澡，好像自身也變成配料一樣，超級惡搞。此外，日清還推出過一款1：1杯麵造型的加濕器，啟動後便會飄出陣陣霧氣，不仔細看還真的會以為是剛泡好的杯麵，讓人會心一笑。

▲日清推出杯麵配料泡澡玩具 。

▲還以為是剛泡好的泡麵呢！
 

►寵毛孩必備這件超級好物！

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日清拉麵泡麵杯麵麻將

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