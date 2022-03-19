大班女兒聯絡簿寫「胃口不好」　細看水餃顆數網驚：食量比我大

▲水餃是不少人喜愛的美食。（示意圖／Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

學校老師透過聯絡簿與家長告知小孩在校狀況與注意事項，讓家長能銜接。就有網友發文分享，老師在大班女兒聯絡簿上，針對「胃口」一事寫的內容，仔細一看注意事項卻讓他哭笑不得。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出聯絡簿內容，只見老師寫下，「今日午餐胃口不好，水餃只吃7顆，請再觀察」。見到老師的話，原PO有點困惑，在貼文中表示，「看到老師寫的聯絡簿，我怎麼看不懂？是不是哪裡出問題了？忽然好想知道，我大班的女兒，到底平常胃口好的時候，水餃吃幾顆？」

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▲原PO見到老師在大班女兒聯絡簿上留下的話後，哭笑不得。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

有趣的貼文至今已有超過2700個讚，不少同為家長的網友紛紛留言分享家中孩子的食量，「我女兒大班胃口好的時候可以吃4顆」、「我兒子快2歲，吃10顆」、「我鵝子4歲吃10-12顆」、「我女兒下個月滿2歲現在上托嬰，她水餃吃6顆，吃完還會說：『我要吃餅餅』」、「女兒幼幼班，吃2顆水餃老師就會寫聯絡簿+發訊息+當面跟我說寶貝好棒胃口很好吃了2顆水餃喔（媽媽黑人問號？？？在家都吃10顆欸）」。

另外也有不少網友表示，原PO女兒的食量已經跟自己差不多甚至更大，「7顆差不多我本人的量」、「天啊一堆小孩食量比我大」、「我是大人吃五顆水餃路過」、「我到現在只能吃六顆煎餃」、「我只吃五顆」、「7顆是我一個成人的量」。