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他月底吃土求救「1000元怎撐10天」　釣出眾神人曝省錢食譜

▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲他月底吃土求救：「1000元要怎活10天」，釣出眾神人曝省錢食譜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在繳掉房租或房貸、銀行帳單、勞健保等必要支出後，可能會面臨生活費不夠的情況。一名網友在批踢踢表示，月底要剩1000元，要怎麼樣才能撐過10天，沒想到貼文獲得熱烈回響，釣出許多省錢達人分享心得。

原PO在批踢踢八卦板以「1000元怎麼活10天」為題，表示到了月底，在沒有任何帳單、沒有貸款要繳，純吃的的情況下，要怎麼用1000元活過10天，希望大家能救救窮鬼。

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貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出許多省錢達人回應，「買馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥煮一大鍋咖哩，可以吃很多天了」、「買大罐水加吐司」、「買便宜五花肉煮滷肉飯，買些青菜來自己燙，再一包米，滷一鍋可以吃好幾天」、「有電鍋就簡單，一鍋米塞香菇或地瓜或南瓜一起煮，上面疊一層盤子再看煮什麼」。

▲▼吐司,早餐,麵包。（圖／翻攝自pixabay）

▲有網友建議原PO，可以「買大罐水加吐司」撐過10天。（圖／翻攝自pixabay）

也有人說「吃燙青菜啊，傳統市場菜這麼便宜，吃菜配白飯啊，隨邊都撐過10好嗎」、「不自煮，大概只能土司硬撐了」、「地瓜、芥蘭，空心菜，燙青菜加醬油膏，其實兩、三樣菜加白飯就一餐」。

也有人建議減少用餐「工作如果不耗體力，其實一天吃一餐還好，然後吃的那一餐吃滿100，撐十天真的還好」、「一天吃一餐，一個便當其實也可以飽，順便練168斷食」、「一天吃一餐真的沒啥，重點是吃的慾望」。

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