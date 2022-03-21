吃7個水餃！大班女兒聯絡簿寫「胃口不好」　師曝平常食量媽傻眼

▲媽媽分享跟幼稚園老師的對話，表示有點被女兒的一次要吃15~20顆水餃，還要配2碗湯的食量嚇到。 （示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

父母總是會擔心孩子在校生病或發生意外自己卻不知道，所以遇上認真細心的老師就會特別感恩。一位家長就分享了女兒的幼兒園老師寫聯絡簿特別細心，連孩子進食狀況有異都會提醒家長注意，不過看著聯絡簿備註「胃口有點不好只吃7顆水餃」，她也傻眼「我大班的女兒，平常胃口好到底吃幾顆水餃？」

一位女網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享女兒的幼兒園聯絡簿，只見老師在備註欄寫下「今天午餐胃口不好，水餃只吃7個，請再觀察」，原PO表示「今天看到老師寫的聯絡簿，我怎麼看不懂？是不是哪裡出問題了？」「忽然好想知道，我大班的女兒到底平常胃口好的時候水餃吃幾顆」。

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▲網友分享幼稚園女兒在校中午吃7顆水餃，被老師提醒「今天胃口不佳，家長請再觀察」。（翻攝爆廢公社）

貼文一出網友紛紛熱情留言「我女兒只吃皮可以吃到10顆，但會剩下很多餡」、「我一個大人也只能吃10顆」、「我兒子一歲半時吃六顆」、「我女兒大班可以吃16顆鍋貼」、「我也好想知道幼稚園小女生一餐到底可以吃多少」。還有網友舉自己的例子安慰她「沒事，我兒大班就要吃5碗飯，有一天只吃3碗，回家還主動說自己今天胃口不好，聽完頓時覺得餐費繳得好划算」。

稍後原PO也更新了跟老師的對話，表示老師看見貼文後也大笑，並且表示應該要滿足一下網友巨大的好奇心，因此特別來解答媽媽的疑惑。原來小朋友平常的食量是15到20顆水餃，還要再配上2碗湯，當天只吃了7顆水餃而且連湯都不喝，食量跟平常真的差太多，所以才特別提醒家長要注意孩子是否有異狀。

媽媽聽完後有點訝異女兒平常的食量，也特別感謝老師的細心，並且表示孩子一切正常，隔天也恢復正常食量，沒有什麼問題。



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