執政黨反對成立調閱小組追查《鏡電視新聞台》核照過程



▲立法院交通委員會14日對NCC審議鏡電視一案，是否成立「專案調閱小組」進行表決，結果以5：7未能通過。（圖／翻攝國會頻道）



記者陳世昌／台北報導



立法院交通委員會14日對NCC(通傳會)審議鏡電視一案，是否要成立「專案調閱小組」進行表決，朝野立委立場分明，表決結果5：7未通過成立調閱小組。



近期大力抨擊NCC審議《鏡電視新聞台》過程有諸多疑問的時代力量立委陳椒華，14日於交通委員會以臨時提案方式，依立委職權成立調閱專案小組，要求NCC提供今年1月19日決議許可《鏡電視新聞台》之前，所有審查過程紀錄，包括公文往返，會議錄音、逐字稿，申請文件等，使立法院可以監督NCC核發執照過程。陳椒華表示，可以先成立調閱小組，之後再確認調閱資料內容。





▲近10年首家獲許可的《鏡電視新聞台》即將在5月初開播。（示意圖／記者湯興漢攝）

NCC主委陳耀祥對此案表達反對立場，認為這是史無前例做法，是典型政治干預獨立機關權責的做法，超過立法院對獨立機關監督的權責。

由於出席委員無法取得共識，會議於11:46表決，12位出席委員中，贊成成立的有陳椒華、陳雪生、魯明哲、許淑華、傅崑萁共5位；反對的有7位，包括 蔡易餘、劉世芳、李昆澤、林俊憲、陳素月、許智傑、劉櫂豪。最後決議本案不通過。





▲立委陳椒華14日提案成立「專案調閱小組」調閱NCC審議鏡電視相關資料，提案表決未過關。（圖／記者屠惠剛攝）

