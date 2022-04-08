疫情升溫！有線電視推寬頻短租、大頻寬居家用戶優惠



▲有線電視推出防疫居家寬頻上網優惠（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



新冠肺炎疫情再次升溫，居家上網需求增加，有線電視寬頻也紛紛推出短租、大頻寬優惠等服務，有業者提供號稱史上最大優惠，包括1G上網搭配wi-fi6月租799元，再送有線電視數位頻道與看片金。



有線電視業者「北都TaipeiNet」8日宣布，即日起特別推出半年短約的上網方案，且為確保用戶健康，只要客戶透過信用卡或「一卡通MONEY」線上繳費，同時使用「一卡通MONEY」綁定訂單編號，就有機會獲得Apple HomePod mini和家樂福禮券2000元等多項大獎。



「北都TaipeiNet」表示，隨著居家辦公的需求升高，特別推出光纖上網半年短約服務，其中包含120M、300M、600M、1G等速率，相當適合居家辦公或家庭上網用戶，其中300M以上的速率是採用FTTH真光纖到府架構，可以滿足全家人同時連線WiFi也不怕會有停頓的狀況，且為了滿足民眾在家防疫的各項需求，從4/18日起申辦半年短約上網方案，也可升級加購有線電視的雙享服務，凡雙享方案為300M以上的速率可免費升級4k安卓機上盒。





▲有線電視推出防疫居家寬頻上網優惠（圖／中嘉提供）



面對此波疫情，中嘉寬頻考量使用者的多元生活型態，也推出二款防疫專案：



一、針對小資族等過去多使用手機上網為主，但既有網路流量與訊號穩定度難以支援居家上班上課，提供無負擔入門款半年期短租方案，從120M到1G多種頻寬，最低每月599元起。



二、針對有子女的家庭，因家中成員上班視訊、遠距上課同時進行，需確保網路可多人同時間順暢使用，加上追劇、打遊戲等影音娛樂需求，祭出史上最大優惠，指定長約方案1G上網搭配wi-fi6為799元、120M479元，相當於月租8折，爽用三年，再享市值超過6000元的數位頻道與看片金。

[廣告]請繼續往下閱讀...