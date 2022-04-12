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全國數位進軍汐止開播　120M上網299、有線電視月費100元起跳

▲▼全國數位進軍汐止開播　主打寬頻上網、有線電視月費100元起跳（圖／記者陳世昌翻攝）
▲全國數位進軍新北汐止，主打寬頻上網、有線電視月費100元起跳（圖／記者陳世昌翻攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC證實已於3月底許可「全國數位有線電視」營運計畫變更，全國正式進軍籌備多時的新北市汐止區，打破了目前「觀天下」獨家經營的局面。根據全國提供的資料，汐止區的有線電視收費共分為基本月費100元（30個頻道）以及基本+精選250元（69個頻道），寬頻上網120M月費299元，

不過，根據全國提供的頻道表，汐止區播出的頻道數量明顯咸少，沒有TVBS、東森電視、緯來電視、福斯電視、HBO等頻道，僅有三立、年代、壹電視等頻道，頻道內容相對陽春許多。

▲▼全國數位有線電視（圖／記者陳世昌攝）
▲全國數位有線電視（示意圖／記者陳世昌攝）

全國數位董事長李光漢表示，因為有部份頻道商要求「授權費低消」需汐止行政戶數15%起跳，全國無力承擔，所以目前汐止地區暫時減少一些頻道，「雖然內容不是很足夠，頻道數量比不上其他有線電視，但我們已準備好了非常久，卡在授權問題無法開播，為了給觀眾多一些選擇，最後決定先開播，同時仍持續與頻道商協商」。

全國數位表示，因為其經營區涵蓋新北市全區，有些地方只有一家系統台，觀眾沒有選擇，未來不排除以相同模式在新店、淡水等地區開播。

全國認為，目前新北市的有線電視系統競爭最激烈的地區應屬板橋區，共有大豐、全國數位、中嘉數位天空等3家有線系統，其次是中、永和有2家系統，這些區域大家都公平競爭，各憑本事，並未出現惡性削價情形，因為不同的系統可以找到各自經營的空間。
 
▲▼全國數位進軍汐止開播　主打寬頻上網、有線電視月費100元起跳（圖／記者陳世昌翻攝）
▲全國數位進軍汐止開播，因授權費談不攏，看不到東森、TVBS、福斯、HBO等頻道，月費降為350元（圖／記者陳世昌翻攝）

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