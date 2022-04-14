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租稅優惠資格放寬　財政部：行政、公益法人可為公益信託受託人

實習記者張鈞量／台北報導

行政院院會14日修正「所得稅法」與「遺產及贈與稅法」部分條文。財政部表示，目前的所得稅法與遺贈稅法，享租稅優惠的資格僅限「信託業法」所稱之信託業，所以常有放寬建議，因此增訂符合一定條件的公益法人，也可為公益信託之受託人。

▲▼行政院發言人羅秉成、財政部次長李慶華、農委會副主委陳駿季、疾管署署長周志浩、主計總處副主計長陳慧娟，出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成、財政部次長李慶華、農委會副主委陳駿季、疾管署署長周志浩、主計總處副主計長陳慧娟，出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

財政部表示，公益信託類型日趨多元，現行「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」規定得享租稅優惠資格僅限「信託業法」所稱之信託業；同時，為達成公益目的、也防止藉公益信託之名而獲取不當租稅利益，應以符合「信託法」及稅法規定者，才能適用公益信託相關租稅優惠。

財政部解釋，為達成以上目的，擬具兩稅法修正草案，修正重點如下：
一、強化公益信託適用租稅優惠之要件。
受託人由現行以信託業者為限，增訂行政法人或符合一定條件之公益法人亦得為公益信託之受託人。
增訂公益信託經中央目的事業主管機關，依「信託法」修正草案第77條第1款以外各款規定予以糾正，或依同草案第82條規定對受託人裁處罰鍰之次數，合計不得達2次之規定。
信託行為明定信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於其他公益法人或公益信託者，應以受同一中央目的事業主管機關監督者為限。

二、建立公益信託申報制度。
贈與稅：個人提供財產成立或捐贈公益信託，不論該公益信託是否符合適用租稅優惠要件，贈與人在同1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時（現行為新臺幣244萬元），應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。
所得稅：公益信託受託人應於「所得稅法」第71條規定期限（每年5月）內，填具結算申報書，向該管稽徵機關申報其上一年度之所得額。

三、建立公益信託稅捐徵免機制。
公益信託存續期間：
符合適用租稅優惠要件且所得發生年度符合「信託法」修正草案相關規定之公益信託，其信託財產發生之收入，依「所得稅法」規定減除用於信託本旨之成本、必要費用及損耗後之所得額，免納所得稅。
符合適用租稅優惠要件之公益信託，惟於所得發生年度不符合「信託法」修正草案相關規定者，應以受託人為納稅義務人，就當年度所得額按規定之扣繳率申報納稅。

財產返還捐贈人或委託人：
所得稅：返還財產中屬於捐贈或成立公益信託時已適用「所得稅法」第17條或第36條列報捐贈列舉扣除額或捐贈費用部分，應由捐贈人或委託人（即受返還人）補繳稅款；又返還財產中屬該財產經運用發生之各類所得部分，應由捐贈人或委託人併入返還當年度之所得額，依「所得稅法」規定課稅。

遺產稅：捐贈財產依遺贈稅法第16條之1規定不計入遺產總額，及依第20條之1規定不計入贈與總額且返還時捐贈人或委託人已死亡者，遺產稅納稅義務人應自受返還之翌日起6個月內，就所返還之財產依被繼承人死亡時之時價，辦理遺產稅申報。

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