快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

▲台大農化系4確診，疑似是校友返校整夜吃喝傳播，系館因此封閉1週。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台大校園確診連環爆，繼清明節連假2職員確診，台大在昨（13日）晚起短短不到一天內傳出7名學生確診，包括學生宿舍3名學生確診，以及台大農化系有4名學生確診，但疑似上述學生身分有重疊，其中農化系4名學生確診，疑似是畢業校友返校在交誼廳吃飯喝酒整晚所致，而校方也公告，農化新館將從今天（14日）起封館一週，該系所有師生將造冊發送快篩試劑自行快篩；台大則回應，正了解狀況並進行疫調中。

本土疫情持續升溫，台大校園確診也是連環爆，繼清明節連假有2職員確診，台大從昨晚起，先是傳出台大男三宿舍有2名學生確診，以及1名在台大BOT宿舍學生確診，稍早又傳出，台大農化系有4名學生確診，據了解，疑似是畢業校友返校在交誼廳吃飯喝酒整晚造成。

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而網友在今天凌晨在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指收到學校緊急通知，農化新館從今天起封館一週，該系所有師生將造冊發送快篩試劑自行快篩，還要師生盡快填寫相關資料，將會盡快安排師生領取快篩試劑。

▲台大農化系傳出4生確診，校方宣布農化新館封館一週。（圖／摘自Dcard）

對於台大不到一天內傳出7名學生確診，以及確診個案學生身分是否重疊，包括農化系確診學生是否為住宿生等訊息，台大則回應，正了解狀況並進行疫調中。