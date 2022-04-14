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中山醫大傳護理系學生確診　曾進醫院實習逛文心秀泰

▲中山附醫排班小黃確診。（圖／環保局提供）

▲中山醫大傳出有學生確診，還曾到中山附醫實習，對此，市府強調將在下午統一說明。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中中山醫學大學驚傳護理系學生確診，且學生還進過中山附醫實習，消息在網路論壇Dcard炸開，學生們人心惶惶。台中市衛生局證實此事，強調疫調還在進行中，下午記者會進一步說明；校方則回應，目前一切情況在控制當中，昨晚匡列2百多人PCR全為陰性。據悉，該名學生也曾到過秀泰文心店，館方也在昨天下午4點緊急閉店清消。

有學生在Dcard上發文抱怨，為何中山醫大不實施遠距教學，指稱學校有確診個案且正在增加，加上近日足跡都是學生頻繁出沒之處，包括大慶夜市、大慶車站、高工築間、文心秀泰等；另外也有同學表示，校內正心樓廣播緊急清消，要求所有師生離開大樓。

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此文章一出引發討論，有學生也提到，護理系大四學生周一到周四都在醫院實習，大三是周一到周三，校方也安排某天回學校報告的同教室護理系學生快篩，許多同學都陸續接到通知。另外，中山附醫接獲消息後，也緊急通知曾與該名實習生接觸的醫護快篩，採檢結果今天宣布。

文心秀泰昨天下午4點無預警公告閉館清消，原因係接到衛生單位通知有確診者足跡，館方保險起見全館閉店清消，今天上午11點恢復正常營業。

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