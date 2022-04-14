本土1週炸3373例！「最新防疫政策」懶人包來了　5重點一次看

▲本土疫情不斷擴散，如何在正常生活下積極防疫，最新規定一次看。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／整理報導

國內昨（13）日本土暴增744例，近一週累計本土確診數達3373例，不少專家醫師認為本週就會破千。指揮官陳時中不斷強調，要在正常生活下積極防疫，但「警戒分級」自2/24宣布取消後，國人隨著各項防疫規範、指引修修改改無所適從。《東森新媒體ETtoday》整理「最新防疫政策大補帖」，有哪些改變帶你一次看懂。

中央最新防疫政策「5大重點」懶人包：

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口罩規定延到4月底！唱歌不可脫罩、宴席禁逐桌敬酒

指揮中心宣布4/1～4/30強化特定娛樂場所防疫作為，並維持現行口罩等防疫措施，相關規定說明如下：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述實聯制等措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

▲高鐵、臺鐵開放飲食，其餘時間應全程佩戴口罩。（示意圖／記者宋良義攝）

1922預約平台4/1已退場！打疫苗「這2途徑」預約接種

1922預約平台自4/1起停止運作，不再提供民眾進行預約查詢。有疫苗接種需求民眾，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下（https://reurl.cc/7eW0AQ），利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所」資訊，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，亦可前往隨到隨打接種站進行接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

▲1922預約平台已退場，國人想打疫苗可上網預約或至隨到隨打接種站施打。（示意圖／李毓康）

特定娛樂場所「5大防治作為」 顧客、工作人員都要打3劑

指揮中心指出，因應近期感染事件，將強化歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等，特定娛樂場所之防治作為：

1.進入場所之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

2.所有工作人員/從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

3.全國上述工作人員/從業人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。

4.基隆停業中之小吃店/卡拉OK工作人員/從業人員，如復業後，應具3天內PCR陰性證明，並於復業2週內每2天進行快篩，每週進行PCR 1次。

5.盤點相關從業人員（含服務人員、櫃檯人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士等），進行造冊，並訂定健康監測計畫及有異常狀況時之追蹤處理機制。

▲特定娛樂場所顧客及相關工作人員皆須接種3劑疫苗（示意圖／記者賴文萱翻攝）

掃實聯制好麻煩？台灣社交距離APP「4QA教你用」

本土疫情嚴峻，指揮中心推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，12日公布初步規劃，只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可以不用掃實聯制。本刊整理出4大QA，替民眾解惑如何使用。

Q1：即日起只要下載使用社交距離APP，就可以免掃實聯制嗎？

A1：社交距離APP下載是採鼓勵性質，現階段仍是實聯制、社交距離APP併行。指揮官陳時中12日接受電台節目《新聞放鞭炮》表示，若台灣社交距離APP的使用者超過1200萬人（後指揮中心公布推廣目標為1300萬次下載量），未來就會朝向取消實聯制。

Q2：已經下載社交距離APP，但店家還是堅持要掃實聯制，是否可以拒絕？

A2：發言人莊人祥表示，出入餐廳、運動中心、演唱會等需要脫口罩且接觸者不特定的場域，會建議將社交距離APP作為優先認證方法。也就是說，只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；相對的，在一地停留小於2分鐘，例如進入超商的時間很短，就不建議用APP取代實聯制。

Q3：到電影院看電影，或是前往夜店、酒店，或是搭乘火車、高鐵，可以用社交距離APP取代實聯制嗎？

A3：可以。餐廳、遶境、演唱會等有人員管理的場域都是未來可以優先使用社交距離APP取代實聯制的地方。但像是傳統市場之類出入口沒有人員管制的場域，就不建議。

Q4：到醫院或診所可以用社交距離APP取代實聯制嗎？

A4：可以。由於醫院是高風險場域，疾管署自去年起便建議醫院工作人員使用社交距離APP，就醫民眾及陪病者也可以使用，畢竟在醫院候診間或病房等區域，也可能接觸到不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診，就醫民眾或陪病者便可以經由APP的接觸通知，即時掌握與確診者的接觸情形。

▲▼使用社交距離APP必須開啟藍牙，而確診者上傳接觸資料並不會暴露個資。

教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

教育部長潘文忠12日宣布，為了不影響正常教學及學生受教權益，全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，停課新標準13日上路，但已經停課學校則依照原規劃進行。

國內目前12歲以下孩童還不得接種新冠疫苗，放寬停課標準點燃國小學童家長怒火。教育部長潘文忠13日受訪表示，目前防疫規範標準會秉持像過去一樣，在指引之下了解個別需求，但未來會視疫情發展，若有必要再做後續滾動修正。

放寬標準引發外界反彈聲浪，縣市首長紛紛表態不跟進，截至14日中午11點，共有9縣市不跟進，其中包括台北市、桃園市、台南市、高雄市等縣市。

各縣市最新停課資訊這邊看►不斷更新／全台「停課標準」一次看！

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者許靖騏攝）