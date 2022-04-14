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白曉燕案25年！凌虐撕票逃亡　陳進興性侵50人「刑殺整形外科3命」

▲▼白冰冰思念愛女白曉燕。（圖／翻攝自臉書／白冰冰）

▲白冰冰今早發文悼念愛女白曉燕。（圖／翻攝自臉書／白冰冰）

記者黃品臻／綜合報導

1997年4月14日，震驚社會的白曉燕命案，至今已滿25年，主嫌陳進興、高天民、林春生三人，不僅犯下擄人勒贖並撕票的重大罪刑，逃亡期間，陳進興和高天民更行刑式殺害方整形外科的三人。本案至今仍是台灣治安史上黑暗的一頁，屆滿25周年，《ETtoday新聞雲》以整理報導，帶您回顧這起重大刑案。

藝人白冰冰的女兒、當時正值16歲青春年華的白曉燕，當年就讀醒吾中學2年級，在1997年4月14日上學途中，遭到陳進興、高天民、林春生綁架並押至位於五股鄉（今五股區）的租屋處，隨後在租屋處被黃色膠帶纏繞頭部、僅留鼻孔，還被白色繩索綑綁，主嫌三人更拍下她的裸照和切下小指要勒索500萬美金。

取款地點一共換了7次，歹徒三人一直未現身，4月25日，陳等人在三重和警方爆發槍戰，然而歹徒成功逃脫，陳進興逃走後因氣憤直接撕票，殺死白曉燕後棄屍於中港大排，遺體在28日被尋獲，後經法醫相驗，屍體肝臟破裂、胸腹間掏出多達500毫升的內出血、處女膜有破裂新痕等重傷，顯示死者生前遭到凌虐，死法慘烈。

不僅如此，歹徒三人在逃亡期間，更連續犯下多起案件，包括綁架時任台北縣（現為新北市）議員蔡明堂，得手500萬，陳還持槍侵入北市富陽街住處搶劫、綑綁女子3人。1997年8月19日，林春生、高天民在北市五常街53巷、龍江路328巷被發現，隨後和警方爆發槍戰，林春生當場身中6槍身亡，但員警曹立民也中彈殉職，此次行動也被稱為「五常街槍戰」。

▲▼方保芳,陳進興,高天民,鄭文喻,護理師,白案,0414,白曉燕案,整形診所。（圖／翻攝自網路）

▲歹徒為逃亡，到整形外科動刀，還痛下殺手。（圖／翻攝自網路）

林春生死後，陳進興、高天民持續在逃，10月23日，北市羅斯福路一段的方保芳外科整型整所發生命案，後證實為陳、高強迫醫師為高天民整容後殺人滅口，現場發現的3具屍體分別為醫師方保芳、妻子張昌碧，以及21歲的護士鄭文喻，3人皆被黃色膠帶矇住眼睛、口鼻，手銬反銬雙手，各被射擊頭部、行刑式殺害，其中醫師與醫師娘還被膠帶綁住雙腳，護士後經鑑識發現死前遭到陳進興性侵，歹徒手段極為兇殘。

同年11月17日，高天民被發現在風月場所消費，警方獲報後隨即前往圍捕，雙方發生槍戰，高天民最終無路可逃、舉槍自盡。而陳進興11月18日又闖進時任南非駐中華民國大使館武官卓懋祺上校的家中，持槍挾持一家5口，在時任台北市刑大大隊長的侯友宜、民進黨中評會主委謝長廷及監察委員葉耀鵬談判溝通後，陳於11月19日晚上7點50分交出最後一把槍並宣布投降。

▲▼1997年11月18日，侯友宜與謝長廷成功說服白曉燕案主嫌陳進興投降，並且進入南非武官官邸搶救人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲侯友宜與謝長廷成功說服白曉燕案主嫌陳進興投降，並且進入南非武官官邸搶救人質。（圖／達志影像／美聯社）

陳進興落網後，經由DNA比對，證實他在逃亡期間陸續犯下19件以上的性侵案件，而他個人則坦承逃亡期間至少曾性侵50人以上，受害者眾多，最終他在1999年10月6日，於土城看守所槍決伏法。

白曉燕案發生後，也為台灣社會帶來重大影響，包括「五〇四悼曉燕，為台灣而走」、「五一八用腳愛台灣」的兩場遊行，主辦單位都宣稱達到10萬人以上，是台灣重要的社會運動之一，此外，白案也換來政府對於婦幼安全的更加重視。

▲▼台灣1997年「504悼曉燕，為台灣而走」大遊行。504大遊行,白曉燕命案。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣1997年「504悼曉燕，為台灣而走」大遊行。（圖／達志影像／美聯社）

如今白案屆滿25周年，本站報導《白曉燕命案25年！白冰冰望愛女牌位心傷「再也未曾入夢」網鼻酸》，白冰冰也在今（14）早發文悼念逝去的愛女，一字一句仍令人鼻酸。

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