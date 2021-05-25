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社會 社會焦點 保障人權

案發現場／整型變臉殺3人滅口！陳進興「闖紅燈」性侵護理師　他採驗加一條死罪

▲▼方保芳,陳進興,高天民,鄭文喻,護理師,白案,0414,白曉燕案,整形診所。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲護理師鄭文喻慘遭淫魔陳進興姦殺，靠著阿善師親自採驗下體才確認性侵事實。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

1997年清潔婦進入台北市方保芳整形外科診所內打掃，卻發現醫師方保芳、醫師娘及護理師遭膠帶綑綁、雙眼矇住，頭部行刑式地中彈身亡，警方追查發現兇手竟是犯下白案在逃的高天民與陳進興，兩煞擔心樣貌被認出，持槍威脅醫師幫高動「變臉手術」；鑑識專家謝松善「阿善師」在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中揭密，由於護理師衣著完整加上月經來，法醫趕驗其他遺體原本沒打算採集下體，但在他堅持及溝通下，由阿善師代為採驗，果真在衛生棉及下體發現精液，事後得以證實護理師遭淫魔陳進興性侵後冷血殺害，多判陳一條死刑。

 ▲邊看邊聽《我在案發現場》阿善師重回「方保芳血案」現場。

1997年10月23日下午4時許，台北市方保芳整形外科診所一位清潔婦按照慣例進入診間內打掃，意外發現53歲醫師娘張昌碧躺在手術台下，不僅眼口被矇住，雙腳也被黃色膠帶給綁住，鮮血從她眉心的黑洞中湧出，警方獲報到場驚覺這竟是一起3屍命案，67歲整形醫師方保芳及21歲護理師鄭文喻也遭殺害。

鑑識人員勘驗時發現方保芳醫師同樣被矇眼，就坐在馬桶上，也是眉心一槍斃命，手上戴著的手術用手套上面也有血跡；而鄭文喻則是身體蜷曲在隔壁的沐浴間內，眼睛也被矇了起來，但奇怪的是雙腳與其他兩名死者不同，並沒有遭到綑綁，這讓專案小組起了疑心。

▼方保芳整形外科診所發生3屍命案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼方保芳,陳進興,高天民,鄭文喻,護理師,白案,0414,白曉燕案,整形診所。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外鑑識人員找到了一張畫著眉毛形狀的紙條，以及手術台旁沾血的棉花，一切跡象都顯示被害人是在剛執行完手術，還來不及脫下手套就被殺害；經採驗後發現醫師手套上的血液與棉花的血液屬於同一人，加上發現一枚跳到垃圾桶中歹徒找不到的彈殼，與現場遺留的3發彈頭，警方研判出犯案者具有相關槍砲彈藥背景，深知警方可靠槍彈鑑識追查出作案用手槍。

由於當時電影《變臉》剛上映不久，以及道上傳聞逃亡中的白案主謀陳進興、高天民企圖整形變臉，以躲避全台民眾眼線，專案小組大膽假設此案可能與他們有關；此外經過清查，診所內案發前兩天的診療紀錄也消失不見，讓警方也不敢掉以輕心，同步朝醫療糾紛方向偵辦。

▼方保芳曾擔任美容醫學醫學會理事長，在業界相當知名。（圖／翻攝自網路）

▲▼方保芳,陳進興,高天民,鄭文喻,護理師,白案,0414,白曉燕案,整形診所。（圖／翻攝自網路）

而在驗屍時，法醫見護理師與醫師娘衣著完整，且內褲內有衛生棉明顯月經來，初步研判死者沒有遭到性侵，加上法醫當時趕著要去驗其他案件，原本此案的相驗打算就此結束；但率領台北市警局鑑識團隊參與本案鑑識的「阿善師」謝松善見狀，擔心百密會有一疏，隨即上前與法醫溝通，並在檢察官首肯下代為採驗，果然棉棒送驗後在衛生棉、外陰及大腿處都有採集到精液，推斷是兇手性侵護理師後所留下，但那年代DNA建檔尚未完備，難以藉此確定兇手身分。

好色，是陳進興的天性。逃亡期間為了滿足性衝動，加上陳進興過往的竊盜犯罪背景，他接連犯下持槍侵入民宅性侵女子案件，甚至會在被害人的家人、丈夫前對其施暴，並恐嚇不得報案，不然「我會回來找妳」。警方最後統計陳進興至少犯下19件性侵案，年齡從13歲到60都歲都有，許多被害人怕被報復都不敢報案，實際數字恐遠高於19人。

▼淫魔陳進興逃亡期間接連入侵民宅性侵女性，至少有19人受害。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1997年11月18日，侯友宜與謝長廷成功說服白曉燕案主嫌陳進興投降，並且進入南非武官官邸搶救人質。（圖／達志影像／美聯社）

當時警方共接獲高達10多件件雷同的性侵報案，留下的精液DNA採樣都指向是同一人，卻苦不知究竟是何人所為，直到一位女學生慘也遭蹂躪，遇害期間她惡狠狠地盯著對方看，惡狼犯案完竟撂下狠話「我就叫陳進興」，這才串起所有線索，經比對包含遭槍擊護理師下體的精液DNA都是陳進興所留下的，這也更加深了白案專案小組要加速破案的決心。

阿善師在Podcast《我在案發現場》中提到，方保芳整形外科診所命案後不到一個月，高天明就出現在北投的油壓中心內尋歡，大批全副武裝警力接獲民眾檢舉趕抵攻堅，高最後在警網包圍下舉槍自盡，阿善師為了確認方保芳3條人命究竟是不是高與陳進興所幹下，他親自到場查看了高天民遺體，發現高的眉毛從原本的雙眼皮縫合成了單眼皮，就連縫線都還來不及拆，至於當時仍在逃亡的陳進興，遭捕後則侃侃而談說出了冷血的犯案過程……

 【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
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【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

▼高天明為了逃避追捕到方保芳整形外科診所強迫醫師替他變臉。（圖／翻攝自網路）

▲▼方保芳,陳進興,高天民,鄭文喻,護理師,白案,0414,白曉燕案,整形診所。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲點擊收聽《我在案發現場》陳進興性侵惡行，最終獲判三個死刑。

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