新竹縣+13！仰德群聚佔8人　群聚燒不停元凶竟是卡拉OK比賽

▲新竹縣今日新增13例確診，其中仰德校園群聚擴大，新增8人確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(10日)公布，新竹縣新增13例新冠肺炎本土確診案例，包括仰德校園群聚(即案25587新豐友人圈)8例、案26676家庭群聚2例、柔術館群聚1例、台北市案25194延伸1例，及獨立不明感染源1例。仰德高中昨即停課10天，全校採檢，成功國中昨緊急該班級停課10天，匡列該班級和課後補習班師生65人居隔並採檢，結果全數陰性。

竹縣衛生局說明，新豐友人圈（仰德高中延伸）群聚今日再增8例，2人為仰德高中學生，因與仰德日前確診案等接觸而匡列採檢確診；4人則為新竹市某高中學生，同樣與確診者接觸而被匡列採檢確診，昨已轉報竹市進行校園相關停課和採檢防疫措施；剩餘2名確診則為仰德案的家人。

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經衛生局調查，該校曾於4/1辦理卡拉OK活動，有可能是本次跨科系傳播的兇手。目前新豐友人(仰德高中延伸)已累積11人確診。

▲新豐友人(仰德高中)案日前已確診3人，今日再增加8人，目前累積11人確診。

昨日不明感染源確診者案26676，今天再增2例同住家人確診，均為匡列居隔中，分別為15歲就讀成功高中的女兒和44歲妻子。昨獲報第一時間校園疫調，該班級停課10天，並匡列該班級和課後補習班師生共65人居隔並採檢，全數陰性。

柔術館群聚部分新增1例案27285，為日前確診橡樹補習班外籍教師的同住妻子，居隔期間陰轉陽，柔術館群聚累計10例確診。

另外，案27284為30歲男性，為台北市案25194的接觸者，匡列居隔中，前天咳嗽，昨就醫採檢陽性確診。

最後一例為案27279，42歲男性，前天出現頭痛發燒，昨就醫採檢陽性確診，感染源不明，疫調進行中。

鑒於社區確診足跡眾多，竹縣衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，新仁醫院於4/10(日)晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，大安醫院於4/11、12兩天晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。



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