　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

▲▼俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

▲疑似俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火畫面。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭多名官員13日聲稱，烏南重要港市敖德薩（Odessa）的守軍，用「海王星反艦飛彈」連續2次擊中俄軍黑海艦隊船艦「莫斯科號」（Moskva），並造成嚴重破壞，莫斯克號已燃起熊熊大火。俄羅斯官媒證實船隻受損，但將原因歸為失火導致船上彈藥爆炸。

綜合外電報導，基輔的內政部顧問杰拉申科（Anton Gerashchenko）發布Telegram消息，表示敖德薩擊中俄國軍艦「莫斯科號」。

▲▼俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

▲烏方稱反艦飛彈擊中「莫斯科號」，但俄官媒僅證實船隻發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）也發布相同消息，表示「海王星反艦飛彈對俄軍艦造成非常嚴重的損害」。一段敖德薩守軍的錄音消息中，烏軍回報成功打擊「莫斯科號」，影音已開始在社群網站上流傳。

俄羅斯官媒也證實「莫斯科號」船隻受損，但把原因歸咎於火災引發彈藥庫爆炸，目前已經疏散全體船員。目前尚無法核實事件發生確切原因。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
鳳梨女友墾丁脫了！　雙手扯開上衣「飽滿半球」外露
快訊／台東縣議員確診！　參加進香團搭遊覽車染疫
「12歲以下打疫苗」弊大於利　學童染疫狀況大數據曝
白曉燕命案25年！　白冰冰望愛女牌位心傷：再也未曾入夢
女星嫁港富商淡出13年…45歲悄返台「驚人近況曝光」
自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看
快訊／市府「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議
國外放任疫情2個月達高峰　！　醫曝「台灣陣痛期」：會拉更長
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

美國確診又見上升趨勢！　大眾運輸口罩令延至5／3

法總統候選人雷朋：當選將與俄羅斯和解　拒做拜登政府跟班

烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

白宮：美國考慮讓高層出訪烏克蘭

未來幾周決定俄烏戰爭走向！　歐盟宣布加碼援烏158億元軍費

美財長葉倫：中國若不協助終結烏克蘭戰事　將須承受後果

62歲男嫌打給警方自首！紐約地鐵槍擊釀29傷　被控「恐攻」

梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

拜登與澤倫斯基通話　加碼8億美元軍援烏克蘭

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

美國確診又見上升趨勢！　大眾運輸口罩令延至5／3

法總統候選人雷朋：當選將與俄羅斯和解　拒做拜登政府跟班

烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸

白宮：美國考慮讓高層出訪烏克蘭

未來幾周決定俄烏戰爭走向！　歐盟宣布加碼援烏158億元軍費

美財長葉倫：中國若不協助終結烏克蘭戰事　將須承受後果

62歲男嫌打給警方自首！紐約地鐵槍擊釀29傷　被控「恐攻」

梅姬颱風襲菲律賓增至80死！　市長苦曝重災區：不預期有倖存者

拜登與澤倫斯基通話　加碼8億美元軍援烏克蘭

大谷翔平與火腿前隊友久違相聚　直接被問「你結婚了嗎？」

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

全國羽球賽屏東登場　戴資穎、麟洋配席捲屏東

國人痛苦指數恐破6%！通膨壓力　專家提2解方

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

差點賣不掉！方文山親揭神曲《落雨聲》背後故事

內餡紮實微爆汁！高雄在地超經典港點　珍珠丸層層咬勁無比鮮甜

台積電落腳高雄！楠梓轉骨大爆發　置產首選「華尚ART」享成熟生活圈

好奇貓「越獄完」返回卡住　緊扒欄杆腳掌狂踩空超有戲

國際熱門新聞

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

長賜輪卡6天　長榮長程輪擱淺1個月專家曝原因

快訊／紐約地鐵開槍掃射！槍手逃亡24小時落網

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

烏克蘭情資：俄羅斯鋪路「準備動用核武」

俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃

俄妻允許士兵夫　戴套就可以性侵烏女

83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺

俄制裁398名美議員！　嗆攻打基輔指揮中心

美國財報季開始　美股反彈收漲344點

聯合國：俄侵烏　引發窮國經濟崩潰危機

葉倫：中國若不協助終結俄烏戰事　將承受後果

更多熱門

相關新聞

20歲俄羅斯網球女將曝選手都有用禁藥

20歲俄羅斯網球女將曝選手都有用禁藥

俄羅斯網球選手德米娜（Elizabeth Demina）日前爆料，幾乎所有俄羅斯選手都使用過被國際奧會列為禁藥的米屈肼(meldonium)，並且是在教練的指導下使用，還教選手們如何逃避興奮劑檢測。

白宮：美國考慮讓高層訪烏克蘭

白宮：美國考慮讓高層訪烏克蘭

未來幾周決定俄烏戰走向　歐盟加碼援烏158億軍費

未來幾周決定俄烏戰走向　歐盟加碼援烏158億軍費

葉倫：中國若不協助終結俄烏戰事　將承受後果

葉倫：中國若不協助終結俄烏戰事　將承受後果

拜登通話澤倫斯基　加碼8億美元軍援烏

拜登通話澤倫斯基　加碼8億美元軍援烏

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

王少偉突發文：公開戀愛了！　高調曬「嘟嘴獻吻照」

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面