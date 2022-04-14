烏官員稱「海王星飛彈」連2次擊中俄艦！　俄官媒證實爆炸





▲疑似俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火畫面。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭多名官員13日聲稱，烏南重要港市敖德薩（Odessa）的守軍，用「海王星反艦飛彈」連續2次擊中俄軍黑海艦隊船艦「莫斯科號」（Moskva），並造成嚴重破壞，莫斯克號已燃起熊熊大火。俄羅斯官媒證實船隻受損，但將原因歸為失火導致船上彈藥爆炸。

綜合外電報導，基輔的內政部顧問杰拉申科（Anton Gerashchenko）發布Telegram消息，表示敖德薩擊中俄國軍艦「莫斯科號」。

▲烏方稱反艦飛彈擊中「莫斯科號」，但俄官媒僅證實船隻發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）也發布相同消息，表示「海王星反艦飛彈對俄軍艦造成非常嚴重的損害」。一段敖德薩守軍的錄音消息中，烏軍回報成功打擊「莫斯科號」，影音已開始在社群網站上流傳。

俄羅斯官媒也證實「莫斯科號」船隻受損，但把原因歸咎於火災引發彈藥庫爆炸，目前已經疏散全體船員。目前尚無法核實事件發生確切原因。